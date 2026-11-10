María Trisac y la ausencia de Lamine Yamal con la Selección: "Creo que en la Federación hay miedo con los jugadores del Barça"

Lamine Yamal no estará para el primer partido del parón internacional ante la República Checa pero sí para le segundo ante Inglaterra. Una decisión de Luis de la Fuente que muchos han tomado como una forma encubierta de dar descanso al futbolista del FC Barcelona. María Trisac opina en El Chiringuito que hay miedo en la Federación con los jugadores del conjunto azulgrana.

"No sé si está decidida o no, pero sí que me da la impresión de que en la Federación hay muchísimo miedo con los jugadores del Barça, concretamente con Lamine Yamal, porque ya hemos visto la presión a la que se le somete, cuando un futbolista del FC Barcelona se lesiona o tiene alguna molestia, la que se lio porque decían que Luis de la Fuente lo había infiltrado, que parece que la había infiltrado él. Parecía que iba Luis de la Fuente vestido de enfermero fue a ponerle la inyección en el culo. Pero eso no se puede tener ese miedo en el cuerpo, porque al final condicionas a la Selección Española y me parece peor lo que dice Juanfe que dice 'no, pero el jueves va a estar en Madrid para jugar contra Inglaterra'. Ah, él elige los partidos", verbaliza María Trisac durante su intervención en El Chiringuito.

La llamada de Lamine Yamal a Luis de la Fuente

Juanfe Sanz ha desvelado cómo se produjo la llamada de Lamine Yamal a Luis de la Fuente donde se acordó que no estaría convocado para el partido ante la República Checa en Praga: "Sí, hay una hay una llamada por teléfono de Lamine Yamal esta mañana a Luis de la Fuente. Esa es la primera llamada para comunicarle que tiene una molestia en la rodilla. Bueno, el seleccionador dice que vale, que le pasen los que le pasen los informes el partido de ayer, que le pasen los informes médicos que el Barça le ha realizado. Los servicios médicos del Barça pasan los informes a los servicios médicos de la Federación. Deco llama a Aitor Karanka, hablan los directores deportivos. Y a mí me dicen que Luis de la Fuente es el que toma la decisión de que Lamine Yamal no viaje". Juanfe Sanz desvela que Lamine Yamal le dijo a Luis de la Fuente que se había hecho pruebas en la Cuidad deportiva del Barça que demostraban sus molestias en la rodilla.