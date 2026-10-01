Marcos Benito y el "misterio" de Mbappé: "Lleva dos días si aparecer por Valdebebas"

Kylian Mbappé tuvo que abandonar de urgencia la concentración de Francia la semana pasada por una lesión en su rodilla. Aunque los primeros diagnósticos invitaban a ser pesimistas, el delantero francés estará entre 10 y 12 días de baja , con lo que sólo se perdería el partido de LALIGA ante el Villarreal. El ex del PSG d ebería estar acudiendo a Valdebebas para tratar la lesión pero en los dos últimos días no ha aparecido por las instalaciones deportivas del Real Madrid. Marcos Benito habla en El Chiringuito de todo un "misterio".

Hay nuevo lío con Mbappé

"Es verdad que son muy pocos los jugadores del primer equipo que están yendo a entrenar, hay otros jugadores que solamente van a recuperar lesión. Es el caso de Valverde, de Camavinga y debería ser el caso de Mbappé. Y digo "debería" porque de repente hay un misterio. Hace dos días que no se ve a Mbappé en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El club publica cada día pues cómo ha ido el entrenamiento, quién ha podido disputar pues entrenamiento normal y quién está en fase de recuperación, e incluyen a Mbappé. Pero Mbappé lleva dos días sin acudir a Valdebebas. No ha ido hoy, no fue ayer y hay un gran misterio en todo esto porque viene lesionado de su Selección. Se hace las pruebas en Valdebebas, 20 minutos de pruebas, que el otro día dijimos que en 20 minutos se puede hacer lo que se puede hacer, no se puede hacer una resonancia magnética, por ejemplo, y lo normal es que estuviese", revela Marcos Benito durante su intervención en el programa.

Josep Pedrerol aseguró que el Real Madrid le había informado de que había estado en un acto privado con Emmanuel Macron pero que sí había acudido a Valdebebas, sin embargo, Marcos Benito se mantenía firme en su información de que el delantero francés no había pisado la Ciudad Deportiva del Real Madrid: "A mí me dicen que estuvo ayer, que ayer estuvo en el club, me dicen. Que ayer estuvo y que hoy tenía un acto con Macron. Pero es verdad que en las fotos no aparece Mbappé. 'En un acto privado', me decían a mí. 'Son temas privados', me decían, 'son temas privados que te comentamos para que sepáis que hay un acto privado con Macron'. Pero es verdad que si no estás con tu Selección... Las vacaciones ya las dio Mourinho la semana pasada".