Marcos Benito desvela lo último de Mbappé: se trata con un fisio que ya no pertenece al Real Madrid

Kylian Mbappé ha regresado a Madrid tras pasar uno s días de 'vacaciones' en París junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. El delantero francés ha sido muy criticado en los últimos días, especialmente por los propios aficionados del Real Madrid. Marcos Benito ha seguido muy de cerca la vuelta del astro francés a Valdebebas y ha desvelado un detalle muy curioso: el ex del PSG está tratándose de su lesión de rodilla con un fisio que ya ni si quiera pertenece al Real Madrid. Así lo ha desvelado en el programa de El Chiringuito de este lunes.

"Primero hay que explicar que los jugadores del Real Madrid, tanto los lesionados como los que están disponibles, han llegado a Valdebebas a eso de las 9 de la mañana. Se han ido incorporando en un rango de unos 15 minutos más o menos. Algunos hacen fisioterapia, gimnasio y Rodrygo y Mendy están ya tocando balón en el césped. Nos hemos ido corriendo al aeropuerto de Barajas y a las 11:15 se baja Kylian Mbappé de un avión privado de Zúrich, que es donde ha pasado los últimos días de sus vacaciones acompañado de su pareja. No lo hacían sólo ellos dos, la tercera persona en discordia era Sebastián Devillaz, fisioterapeuta hasta la temporada pasada del Real Madrid pero que ya no pertenece a la disciplina del conjunto blanco. Es el fisioterapeuta personal de Kylian Mbappé. Se trata con un fisio que no pertenece al club ahora mismo", desvela Marcos Benito en su intervención en El Chiringuito.

La cronología del nuevo 'caso Mbappé'

"Yo estoy escuchando cómo rajáis sobre él y los madridistas deberían estar encantados con él. Aquí hemos criticado mucho los partidos de selección y ahorrarte partidos de selecciones... Mbappé se ha ahorrado dos partidos de selecciones, ha descansado porque el club se lo ha permitido y va a llegar a LALIGA mucho mejor que otros. Yo creo que tanto palo... habría hasta que agradecérselo", defiende Jaime Astrain.