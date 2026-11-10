Marc Cucurella y cómo Mourinho se ha hecho con las riendas del vestuario: "Te sale innato dar la cara"

El programa de esta madrugada de El Chiringuito ha contado con un invitado muy especial: Marc Cucurella. El internacional español y campeón del mundo ha hablado de la situación actual que atraviesa Vinicius y también ha repasado cómo están siendo estos primeros meses con José Mourinho como entrenador. El ex del Barça admite que ahora son un grupo mucho más fuerte y sólido que a principio de temporada. Así se lo cuenta a Juanfe Sanz.

Marc Cucurella, en El Chiringuito

"Sí, a ver, yo creo que eso se va dando poco a poco, al final también eh cuando vas conociendo a los compañeros, cuando ya hay más ese ambiente de piña de grupo, pues poco a poco también te sale innato, ¿no?, el dar la cara por tu compañero, el si pasa algo, ir a por ellos... Sí, yo creo que es una de las cosas que al principio, sobre todo más le le preocupaban, ¿no? que era como que un poco que parecía como que no, cada uno hacía la guerra por su lado, pero como que, por ejemplo, había una falta y no íbamos a apoyar al compañero o ayudarlo a levantar, ¿sabes? Pequeñas cosas que no cambian nada en el partido, pero sí que es verdad que luego poco a poco da esa sensación de equipo, ¿no?, de ver que estamos juntos y al final cuando tú ves que un compañero viene a ayudarte, pues en la siguiente acción tú la ayudas a él, apoyas, lo que sea, yo creo que eso es una de las cosas cosas bastante importantes dentro de un equipo", desvela Marc Cucurella.

Para el lateral español, José Mourinho aporta muchas cosas dentro, y fuera del terreno de juego: "Sobre todo experiencia y una de las cosas que me ha sorprendido es que muchas veces las cosas que dicen acaban pasando. Muchas veces dice que el partido no está cerrado y justo nosotros pues algún partidito hemos salido así un poco sobre todo la segunda parte un poco más dispersos o no 100% concentrados y justamente ha pasado lo que decía y cosas así. Y nada, yo creo que al final un entrenador con esa carrera pues todo lo que dice intentas escucharle y prestarle atención y sobre todo pues ponerlo en práctica en el campo".