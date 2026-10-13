Lobo Carrasco responde a Joan Gaspart tras su amenaza a Messi: "Estoy muy harto"

Joan Gaspart se ha mostrado molesto porque Leo Messi no le haya dado el lugar que merece al FC Barcelona en su discurso de despedida de la Selección de Argentina. Son muchos los culés que andan enfadados con la leyenda blaugrana y elexpresidente del Barça ha amenazado con no ir al futuro homenaje en el Camp Nou si Lionel sigue sin acordarse del que fuera su club. A Lobo Carrasco no le ha temblado la voz a la hora de contestar a Gaspart. Estas han sido sus palabras en El Chiringuito de este lunes.

Lobo Carrasco pone en valor todo lo conseguido por Leo Messi

"Ya se cerró el círculo con Argentina. Ahora hay que cerrar el de la otra parte de la mitad del corazón, que es el FC Barcelona, el Barça. La 'familia Culé'. Bueno, todo llegará a su tiempo, no tengo ninguna duda, pero estoy muy harto, muy harto de 'es el mejor de la historia', 'es el mejor de todos los tiempos', 'es el mejor del Barça'. Pero le doy. Vamos a ver, que ya tenemos nuestras canas, tenemos nuestro paso por la vida deportiva. Estoy deseando que acabemos el Camp Nou. Estoy deseando, porque en algún momento, en algún momento habrá una ebullición para saldar la gran deuda histórica que tenemos ahora mismo. O sea, yo no me quiero ceñir a los números, me quiero ceñir a la felicidad que nos ha dado, que nos ha proporcionado como culés, como barcelonistas... y para la gente del fútbol. Porque eso va más allá de simplemente un club, una camiseta y todo lo demás. Y quiero dejar claro una cosa públicamente. Yo primero soy de la pelota. Después del Barça y de donde he prestado mis servicios profesionales, porque tengo corazón ahí también. Parte. Pero como jugador, exjugador del Barça y parte de la historia del Barça, a Leo Messi hay que hacerle el homenaje, pero a la altura de los más grandes que hemos tenido desde Kubala hasta aquí. O sea, no tengo ninguna duda y el barcelonismo, que se aletargó un poco cuando salió del Barcelona, que lo dijimos aquí, lo dije yo...y asumo mi responsabilidad, estaba como dormido el barcelonismo, pero claro, era una época furiosa financieramente hablando, entonces ahí hubo de todo. No siguió, de acuerdo, la vida sigue y tal. Pero que Joan Gaspar y yo, ojalá, estemos en el palco viendo el homenaje de Messi. A eso le invito", pronuncia un Lobo Carrasco visiblemente molesto.

"A Joan Gaspart se le han ido un poco las formas a la hora de decirlo pero estoy seguro que cuando le vea, le va a dar un abrazo de padre a hijo. Seguro, seguro. Cada uno tendrá que tomar sus decisiones", concluye el exjugador del Barcelona. Para Paco Buyo, el sentimiento de pertenencia del barcelonismo con Leo Messi "se va a ir enfriando con el paso de los años". "Te lo digo por experiencia de los grandes clubes que todos conocemos, conforme va pasando el tiempo, el cariño se va olvidando. El homenaje habría que hacérselo mañana", afirma el exportero del Real Madrid.