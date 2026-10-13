El orgullo de Morante de la Puebla por el primer gol de su hijo con el Betis: "Me emocioné mucho"

EL CHIRINGUITO 13 octubre 2026

El Chiringuito charló con el torero y con su hijo Morante Antúnez tras su debut en LALIGA con gol en el Betis-Osasuna. Ambos se mostraron muy felices e ilusionados

El beticismo está ilusionado con un nuevo canterano. José Antonio Morante Antúnez debutó este domingo en LALIGA EA SPORTS y a los tres minutos de entrar al terreno de juego, ya marcó su primer gol con el primer equipo del Real Betis. A sus 19 años va quemando tapas a pasos agigantados y parece que ese canterano que iba a ser una gran promesa ya es toda una realidad. En estos días frenéticos que está viviendo, no han faltado ni los abrazos con su madre en la grada de La Cartuja tras la conclusión del partido contra el CA Osasuna, ni su viaje a Madrid para ver a su padre. Y es que el atacante verdiblanco acudió a Las Ventas para ver la faena de su padre con motivo del Día de la Hispanidad. Allí estuvo una cámara de El Chiringuito, que logró hablar tanto con Morante Jr como con José Antonio Morante de la Puebla. Como se puede ver en el siguiente vídeo, el primero en hablar fue el futbolista, que repitió en hasta tres ocasiones que ahora tocaba pensar en la Champions League.

¿Qué dijo Morante? Pocas horas después de uno de los momentos más ilusionantes de su carrera, el jugador demostró que su debut en LALIGA y el gol es pasado y se mostró muy ilusionado y centrado con lo que viene: "Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento, la verdad. Estoy viviendo todo al máximo. Ya a pensar en la Champions. Todo el mundo muy contento". ¿Y qué dijo su padre? Posteriormente, el diestro también mostró su orgullo en El Chiringuito, donde respondió brevemente al momento que vive su hijo después de torear en Las Ventas. En este sentido, el torero contó cómo vivió el hito que Morante Jr consiguió el pasado domingo con la camiseta del Real Betis: "Hombre, con mucha ilusión, con mucha ilusión. Lo vi por la tele, y la verdad es que me emocioné mucho. Hablamos después. Le dije que se lo merecía. Mucho orgullo".