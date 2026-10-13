José Álvarez detalla el mano a mano entre Barça y Real Madrid por JJ Gabriel

El futuro de JJ Gabriel se ha convertido en uno de los culebrones más atractivos del mercado de jóvenes talentos . El delantero de 16 años del Manchester United busca una salida del club inglés y ha despertado el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el FC Barcelona y el Real Madrid. Según la información de José Álvarez en El Chiringuito , el futbolista se siente más atraído por el conjunto azulgrana, pero la puja entre los dos equipos españoles puede convertirse en un mano a mano. Las condiciones económicas que pide su entorno y un obstáculo burocrático con su pasaporte son, ahora mismo, los dos factores más importantes que deben resolverse si la joven estrella quiere fichar por otro club en enero.

JJ Gabriel, entre FC Barcelona y Real Madrid, pero con Bayern y PSG al acecho

José Álvarez ha explicado en El Chiringuito que el delantero entrena en la zona de Castelldefels (Barcelona) durante sus vacaciones de verano desde los 12 años y actualmente continúa trabajando allí mientras se resuelve su situación con el Manchester United. Su destino favorito es el Barça, pero eso no garantiza nada.

El padre del futbolista está al frente de las conversaciones con los clubes y está estudiando todas las propuestas que llegan por su hijo, por lo que el Madrid podría intentar convencer al jugador con unas condiciones económicas superiores. “Ahora mismo me dicen que va a ser un mano a mano entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid”, aseguró el periodista antes de destacar un aspecto crucial de la operación. “A lo mejor el Madrid le paga tres veces más y el chaval decide apostar por el proyecto y por el dinero del Real Madrid”, explicó.

Esta puja no se limita a los dos grandes del fútbol español. Bayern de Múnich y PSG también han mostrado interés por el delantero. Sky Sports y José Álvarez han confirmado que estos cuatro clubes son lo más interesados en la joven estrella, pero que su entorno todavía no ha tomado una decisión definitiva.