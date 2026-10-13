Juanfe Sanz desvela la presión de los árbitros antes de pitar el Clásico entre Madrid y Barça

Queda muy poco para el primer Clásico de la temporada entre FC Barcelona y Real Madrid y ya hay polémica con el árbitro designado para ese encuentro. Aún no es oficial, pero Juanfe Sanz ha podido desvelar que entre el colectivo arbitral existe preocupación en cuanto a la designación para el Barça - Real Madrid del próximo 25 de octubre. El tertuliano ha explicado en El Chiringuito que entre los árbitros españoles existe cierto malestar con la presión que se está ejerciendo contra ellos esta temporada y creen que el encargado de pitar ese partido tendrá los ojos del mundo entero sobre él.

El experto arbitral de El Chiringuito comentó en el programa de este lunes que ha podido preguntar a un número representativo de árbitros de Primera División y confiesan que el ambiente que hay respecto al Real Madrid es muy tenso y están muy expectantes por lo que puede pasar estas dos semanas antes del Clásico. “Son dos semanas de tiempo pueden pasar cosas, puede haber más declaraciones. Vamos a ver qué pasa con Mourinho mañana, que seguro que habla de lo que pasó el fin de semana. Pero bueno, ellos creen que se está generando un caldo de cultivo muy peligroso de cara al Clásico. Que yo creo que por lo que me cuentan se va a acrecentar, que va a haber mucha presión, más que nunca en un Clásico por lo que hay detrás. No me dicen que... que no quieran arbitrar un partido como ese, porque es imposible, es ponerles a los ojos del mundo a cualquier árbitro, pero sí que es un marrón”, comenta Juanfe Sanz.