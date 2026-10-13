Juanfe Sanz desvela la presión de los árbitros antes de pitar el Clásico entre Madrid y Barça

Queda muy poco para el primer Clásico de la temporada entre FC Barcelona y Real Madrid y ya hay polémica con el árbitro designado para ese encuentro. Aún no es oficial, pero Juanfe Sanz ha podido desvelar que entre el colectivo arbitral existe preocupación en cuanto a la designación para el Barça - Real Madrid del próximo 25 de octubre. El tertuliano ha explicado en El Chiringuito que entre los árbitros españoles existe cierto malestar con la presión que se está ejerciendo contra ellos esta temporada y creen que el encargado de pitar ese partido tendrá los ojos del mundo entero sobre él.
El experto arbitral de El Chiringuito comentó en el programa de este lunes que ha podido preguntar a un número representativo de árbitros de Primera División y confiesan que el ambiente que hay respecto al Real Madrid es muy tenso y están muy expectantes por lo que puede pasar estas dos semanas antes del Clásico. “Son dos semanas de tiempo pueden pasar cosas, puede haber más declaraciones. Vamos a ver qué pasa con Mourinho mañana, que seguro que habla de lo que pasó el fin de semana. Pero bueno, ellos creen que se está generando un caldo de cultivo muy peligroso de cara al Clásico. Que yo creo que por lo que me cuentan se va a acrecentar, que va a haber mucha presión, más que nunca en un Clásico por lo que hay detrás. No me dicen que... que no quieran arbitrar un partido como ese, porque es imposible, es ponerles a los ojos del mundo a cualquier árbitro, pero sí que es un marrón”, comenta Juanfe Sanz.
“Es un partido, por los condicionantes y por el camino que está llevando y por la presión que se está generando para ellos, que se está convirtiendo en un marrón importante”, comenta el especialista en árbitros de El Desmarque. “¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo, porque el Real Madrid lleva desde el derbi hasta hoy enfadado con los arbitrajes y que para ellos se está generando un clima hostil que suele ser habitual, pero que se va a acrecentar y que creen que que que no es normal, que no está justificado. Aunque sí sí creen que se equivocaron en el derbi, pero por ejemplo el otro día en el partido del Villarreal no creen que haya habido errores como para que se esté generando un ambiente tan hostil de cara al Clásico”, desvela Juanfe Sanz.
Las últimas polémicas de las que más se ha quejado el Real Madrid han sido la no expulsión de Kang In Lee en el derbi y la tarjeta roja a Vinicius en el partido contra el Villarreal. Dos acciones que han dado mucho que hablar y que han provocado la indignación del Real Madrid que ya ha protestado esas acciones con varios vídeos publicados en Real Madrid TV.
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