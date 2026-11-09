Juanma Rodríguez revela que Iñaki Cano es un detractor de Mourinho: "Eres una de sus grandes bichas"

A estas alturas de la temporada se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que el Real Madrid de José Mourinho es mejor equipo que el Real Madrid de Arbeloa, el de Xabi Alonso e incluso el de la última etapa de Carlo Ancelotti. El técnico portugués le ha cambiado la cara al vestuario y eso ya se plasma en los resultados. Juanma Rodríguez e Iñaki Cano han debatido sobre ello en El Chiringuito.
El debate comenzaba con si es bueno o no que José Mourinho pase tantas horas metido en el vestuario del Real Madrid. Para Edu Aguirre, los futbolistas también necesitas su privacidad entre ellos. Sin embargo, Jorge D'Alessandro cree que gracias a eso el Real Madrid es hoy mucho más equipo que lo que era hace unos meses. Paco Buyo, que de esto sabe un rato, dice que, por experiencia, los entrenadores no pasan tanto tiempo en el vestuario como nos hacen creer. "Hay que dejar espacio para que te pongan a parir" bromeaba Josep Pedrerol.
"¡No, hombre! Una de las grandes bichas de José Mourinho en España eres tú (Iñaki Cano) Hombre, claro, por favor. Que me vengas tú a contar ahora...", rompía Juanma Rodríguez con el debate. Josep Pedrerol aprovechó la ocasión para recordar que Iñaki Cano fue de los periodistas que más cuestionó el regreso de José Mourinho al Real Madrid: "Iñaki, pide perdón y ya está. Estás tragando ahora, no te gusta pero le estás aplaudiendo. Iñaki, arrepiéntete".
Iñaki Cano, que en ningún momento quiso pedir perdón ni tampoco mostrar arrepentimiento, mostró su versión del tema: "Yo dije que el vestuario necesitaba de alguien que les pusiera las pilas, no necesariamente Mourinho. Ha venido Mourinho, que está protegido de una manera especial. No me gusta Mourinho, ni sus maneras ni sus formas de hacer las cosas ¡No me voy a arrepentir! ¡Yo no me arrepiento de nada, cómo me voy a arrepentir de estar en contra de José Mourinho!".
Marc Cucurella ha hablado con Juanfe Sanz para El Chiringuito y ha desvelado que ha sido el técnico portugués quien les ha reafirmado como grupo. Fue Mou quien les dio un toque de atención a principio de temporada por no protestar las amarillas o ir a defender a un compañero tras la entrada dura de un rival y eso les ha servido para volverse una auténtica pila, apoyando y dándolo todo por el compañero. Además, el lateral catalán afirma que casi no sufren las famosas broncas de José Mourinho y que el vestuario del Real Madrid está encantado con cómo gestiona Mou todos los problemas, no dudando nunca en hablar de manera individual con cualquier futbolista del equipo.