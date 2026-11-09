Juanma Rodríguez revela que Iñaki Cano es un detractor de Mourinho: "Eres una de sus grandes bichas"

EL CHIRINGUITO 10 noviembre 2026

Aunque es evidente que José Mourinho le ha cambiado la cara al Real Madrid, para Iñaki Cano sus formas no son las correctas. Ojo a lo que desvela Juanma Rodríguez.

A estas alturas de la temporada se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que el Real Madrid de José Mourinho es mejor equipo que el Real Madrid de Arbeloa, el de Xabi Alonso e incluso el de la última etapa de Carlo Ancelotti. El técnico portugués le ha cambiado la cara al vestuario y eso ya se plasma en los resultados. Juanma Rodríguez e Iñaki Cano han debatido sobre ello en El Chiringuito.

¿Es Mourinho el técnico que necesitaba el Real Madrid? El debate comenzaba con si es bueno o no que José Mourinho pase tantas horas metido en el vestuario del Real Madrid. Para Edu Aguirre, los futbolistas también necesitas su privacidad entre ellos. Sin embargo, Jorge D'Alessandro cree que gracias a eso el Real Madrid es hoy mucho más equipo que lo que era hace unos meses. Paco Buyo, que de esto sabe un rato, dice que, por experiencia, los entrenadores no pasan tanto tiempo en el vestuario como nos hacen creer. "Hay que dejar espacio para que te pongan a parir" bromeaba Josep Pedrerol. "¡No, hombre! Una de las grandes bichas de José Mourinho en España eres tú (Iñaki Cano) Hombre, claro, por favor. Que me vengas tú a contar ahora...", rompía Juanma Rodríguez con el debate. Josep Pedrerol aprovechó la ocasión para recordar que Iñaki Cano fue de los periodistas que más cuestionó el regreso de José Mourinho al Real Madrid: "Iñaki, pide perdón y ya está. Estás tragando ahora, no te gusta pero le estás aplaudiendo. Iñaki, arrepiéntete".

José Mourinho en el derbi del Metropolitano