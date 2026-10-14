Juanma Rodríguez hace un repaso histórico del 'Caso Negreira' y Jota Jordi se queda dormido

El FC Barcelona sigue en una racha intratable después de vencer al Galtasaray y sumar su decima victoria consecutiva desde que empezó la temporada. Los aficionados culés están disfrutando de este estado de forma tan increíble de los de Hansi Flick mientras que al eterno rival, el Real Madrid, no le van tan bien las cosas. Algo que se ha palpado a la perfección en el plató de El Chiringuito cuando le ha tocado salir a Juanma Rodríguez provocando el vacile de Josep Pedrerol preguntándole si había disfrutado también viendo al Barça.

“Habrás disfrutado tú, tú no hables... tú no hables en presente mayestático. Yo desde luego no he disfrutado nada. Yo es que... ¿sabes lo que pasa? Que yo he visto jugar al Real Madrid de Bale, de Benzema, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Luka Modrić, de Toni Kroos... y esto, al lado de eso, pues me parece... en fin, una pachanguita” ha respondido Juanma Rodríguez a los intentos de vacile de sus compañeros de programa. “Estas cosas que habéis estado hablando, que luego no se sabe si tendrán eh culminación o no en algo práctico, porque estos señores llevan sin ganar, lo digo siempre, la Copa de Europa desde que se estrenó... Norma Duval estrenó Bellezas al agua, te quiero decir”.

Juanma Rodríguez y su repaso histórico del 'caso Negreira'

Lo que empezó siendo un vacile se convirtió luego en la excusa perfecta de Juanma Rodríguez para volver a sacar el tema del ‘caso Negreira’ para quitar mérito a lo que está consiguiendo el Barça. “Me estaba acordando, porque ya sabes que yo siempre le encuentro relación cinematográfica a todo. Y el... no sé si habéis visto una película, que la habréis visto, que es una obra maestra: Blade Runner. En la que un replicante que se llama Roy Batty, al final tiene un monólogo en el que dice... Dice muchas cosas, pero dice: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais», ¿sabes? entonces, cuando el otro día vi a Joan Laporta, ante la satisfacción eh de Jota Jordi hablar de la imagen del Real Madrid, yo dije: «Yo he visto... yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Yo he visto al presidente que cuadruplicó lo que estaba cobrando José María Enríquez Negreira. Yo he visto a ese presidente hablar de la imagen del Real Madrid y que el Madrid está solo. Bueno, el Madrid está solo... el Madrid está solo, Josep, desde el año 39, que es cuando Franco gana la Guerra Civil y entonces Franco decide, por una cuestión de estrategia suya imagino, apoyar decididamente al Fútbol Club Barcelona. Recalificando uno... los terrenos de Les Corts, salvando de la ruina económica al Fútbol Club Barcelona, ¿entiendes? Y desde el 39 el Madrid está solo. Estuvimos solos en dictadura y seguimos estando solos en democracia. Estamos habituados a eso, o sea, que eso no... En eso sí estoy de acuerdo con Laporta. Pero hombre... hombre, que Joan Laporta, ante la satisfacción general... Sí, sí, tú ponme el NO-DO o lo que tú quieras... ante la satisfacción general de Jota Jordi, ahí todos aplaudiéndole: «¡Qué divertido está Laporta!». Oiga, a ver si alguno le pregunta: «Oiga, ¿y usted por qué cuadruplicó lo que estaba cobrando Enríquez Negreira?»”, continúa con su discurso Juanma Rodríguez.