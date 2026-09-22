Juanma Rodríguez da su discurso sobre el Real Madrid y Jota Jordi le responde comiendo palomitas

EL CHIRINGUITO 22 septiembre 2026

Juanma Rodríguez repasa la actualidad del Real Madrid tras el derbi y Jota Jordi acaba comiéndose un bol de palomitas.

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid del pasado fin de semana continúa generando debate en El Chiringuito. La victoria rojiblanca por 2-1 estuvo marcada por las decisiones de Ortiz Arias y, especialmente, por dos acciones que reclamó el conjunto blanco: la entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y la de Kang-in Lee sobre Fede Valverde. Esta última centró buena parte del discurso de Juanma Rodríguez durante el programa. El Real Madrid terminó el encuentro con diez jugadores después de la expulsión de Dean Huijsen tras el penalti cometido sobre Giuliano Simeone. Antes de esa acción, el equipo de José Mourinho había reclamado dos tarjetas rojas. Ortiz Arias mostró finalmente amarilla a Cuti Romero después de revisar su entrada sobre Bellingham, mientras que Kang-in Lee no fue sancionado por su acción sobre Valverde. El CTA consideró que la entrada del futbolista surcoreano sí que era merecedora de expulsión.

Juanma Rodríguez: “El culpable es el que hace la entrada” El periodista quiso llevar la discusión hacia la responsabilidad del futbolista que realiza la acción y rechazó las comparaciones con otras jugadas del pasado que había planteado Petón durante el debate. “Lo que hicieran en su época, con ese tipo de jugadas, pues no viene al caso. No viene al caso”, defendió. Juanma Rodríguez insistió en que el foco debía ponerse en Kang-in Lee y no en la reacción posterior de Valverde. “Al final, ¿quién es el culpable de eso? Es Fede Valverde. Y yo creo que no es Fede Valverde, sino el que hace la entrada”, dijo. “El árbitro no juzga voluntariedad. El árbitro juzga una entrada que ha sido sobre un jugador y ya está”. Acto seguido se abrió un intercambio de opiniones entre Juanma Rodríguez y Javi Balboa, que cuestionó su planteamiento y mencionó el concepto de juego limpio.

Fede Valverde, tras la entrada de Kang-in Lee