Juanma Rodríguez, como nunca antes se le ha visto por Mbappé: "Llevo dos años y medio predicando en el desierto"

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de todas las críticas. El delantero francés abandonó la concentración con la selección francesa con permiso de Zinedine Zidane por unas molestias en su rodilla izquierda tras el partido contra Turquía. El jugador se sometió a algunas pruebas en Madrid con su club y descartaron una lesión importante, por lo que Mbappé pudo marcharse a París para recuperarse ahí. El problema ha surgido por un polémico vídeo del francés montando en bicicleta justo después de que salieran a la luz unas declaraciones de José Mourinho explicando que un futbolista del Real Madrid no debe montar en bicicleta. Una situación que ha monopolizado el debate de El Chiringuito hasta que ha aparecido Juanma Rodríguez sorprendiendo a todos con su opinión al respecto.

Juanma Rodríguez estalla por la actitud de Mbappé

“Yo estoy encantado, Josep, viéndole como a Pancho en Verano azul: Ti-ro-ri-ro-ri-ro-ri-ro-ra-ro-ri-ro-ri...”, ironiza el tertuliano al entrar al plató. “Mira, hemos pasado de: cuando estaba fuera del Madrid, "este es un gran maestro de ajedrez, tiene los movimientos calculados, bien... cómo lo domina, cómo domina la escena", Josep, os he oído aquí, ¿eh? Y a lo mejor incluso a lo mejor me he oído a mí mismo diciendo "cómo lo domina todo, cómo lo tiene controlado"... Y ahora en el Madrid le sale todo mal. Le sale al revés todo, no se entera de nada, no ve lo de Mourinho... ”, comenta Juanma Rodríguez.

“Porque este señor tiene ya la luz pagada, creo que cobra 35 millones al año. La luz y el gas los tiene pagados. Alguien se tendrá que encargar de estas situaciones y decirle: ‘Kylian, resulta que no sé si sabes que tu entrenador puso un vídeo, hizo una entrevista el otro día en la que hablaba en concreto de las bicicletas. Quizás lo más oportuno, estando como está el Madrid a 6 puntos del Barça, y viniendo como vienes tú de un partido contra el Atlético de Madrid en el que pareció durante mucho tiempo que jugamos con 9 porque no apareciste, pues quizás no sea lo más oportuno que cuelgues este vídeo’”, continúa diciendo el periodista. “Pero aquí lo que hay, el problema de fondo no es que vaya a correr riesgo en la bicicleta, porque efectivamente va paseando a Miss Daisy. Es un... lo que haríamos tú y yo, Josep: bicicleta para mayores, ¿entiendes? No, ese no es el riesgo. No es el riesgo físico. Es el riesgo de la desconexión que tiene este chico con lo que significa el Real Madrid Club de Fútbol. Que no se da cuenta de que eso no lo puede hacer, porque no tenemos miedo de que se caiga, no, porque si te caes a esa velocidad ya tenemos un problema”, comenta tajantemente Juanma Rodríguez.