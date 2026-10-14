Juanfe Sanz desvela los tres árbitros candidatos a pitar el Clásico: "Si lo clavas, aplaudo a Mourinho"

EL CHIRINGUITO 14 octubre 2026

Juanfe Sanz ha desvelado los que son, a día de hoy, los tres grandes favoritos para pitar El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Si acierta, Josep Pedrerol pide "aplaudir a Mourinho".

Aunque todavía quedan 11 días para El Clásico de LALIGA entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou, Juanfe Sanz ha desvelado en El Chiringuito los que son, a día de hoy, los tres grandes favoritos para pitar el partido que casi puede decidir la competición liguera. Josep Pedrerol afirma que "si lo clava, habrá que aplaudir a José Mourinho". Y es que el técnico portugués levantó las sospechas de por qué se conocen los árbitros de los partidos hasta dos semanas antes cuando el CTA los anuncia apenas un par de día antes de los encuentros.

"Yo creo que va a salir de tres nombres. Va a salir entre... Javier Alberola Rojas, José Luis Munuera Montero o Juan Martínez Munuera. Uno de esos tres creo que va a ser el árbitro del Clásico. Eso son los árbitros de campo", asegura Juanfe Sanz en El Chiringuito. Tras conocer la exclusiva, Josep Pedrerol cree en las especulaciones vertidas en sala de prensa por José Mourinho: "Y lo dices 10 días antes del clásico, 12 antes. Si lo clavas, yo aplaudo a Mourinho porque dice que tienen que saberse tres días antes, 24 horas antes... y Juanfe lo anticipa tres días antes". Marcos Benito desvela que José Mourinho anda con la mosca detrás de la oreja desde el último derbi, cuando Juanfe Sanz también desveló con mucho margen quién iba a ser el árbitro del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, y acertó. Desde entonces, el técnico portugués cree que algo está pasando con los árbitros. Y así lo ha dejado caer cada vez que se ha sentado delante de un micrófono en sala de prensa.

Mourinho protesta durante el Real Madrid-Villarreal.