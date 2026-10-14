Juanfe Sanz desvela los tres árbitros candidatos a pitar el Clásico: "Si lo clavas, aplaudo a Mourinho"

Aunque todavía quedan 11 días para El Clásico de LALIGA entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou, Juanfe Sanz ha desvelado en El Chiringuito los que son, a día de hoy, los tres grandes favoritos para pitar el partido que casi puede decidir la competición liguera. Josep Pedrerol afirma que "si lo clava, habrá que aplaudir a José Mourinho". Y es que el técnico portugués levantó las sospechas de por qué se conocen los árbitros de los partidos hasta dos semanas antes cuando el CTA los anuncia apenas un par de día antes de los encuentros.
"Yo creo que va a salir de tres nombres. Va a salir entre... Javier Alberola Rojas, José Luis Munuera Montero o Juan Martínez Munuera. Uno de esos tres creo que va a ser el árbitro del Clásico. Eso son los árbitros de campo", asegura Juanfe Sanz en El Chiringuito.
Tras conocer la exclusiva, Josep Pedrerol cree en las especulaciones vertidas en sala de prensa por José Mourinho: "Y lo dices 10 días antes del clásico, 12 antes. Si lo clavas, yo aplaudo a Mourinho porque dice que tienen que saberse tres días antes, 24 horas antes... y Juanfe lo anticipa tres días antes".
Marcos Benito desvela que José Mourinho anda con la mosca detrás de la oreja desde el último derbi, cuando Juanfe Sanz también desveló con mucho margen quién iba a ser el árbitro del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, y acertó. Desde entonces, el técnico portugués cree que algo está pasando con los árbitros. Y así lo ha dejado caer cada vez que se ha sentado delante de un micrófono en sala de prensa.
"Nada, nada, nada, no quiero comentar nada. Partido de Champions, no tengo que comentar nada de lo que pasó en partidos de campeonato"
"Yo os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe"
"No, me fío de todos los árbitros. Única cosa que me... que me hace... ¿Cómo se dice? Hacer así a la nariz, es cuando... es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido, y al final se sabe con tres semanas antes del partido"
"Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta, pero... por algún motivo no, en vez de hacerme esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España... poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas sobre situaciones que no tiene espacio a duda"