Josep Pedrerol sorprende y pide el Balón de Oro para Luis de la Fuente

La Selección Española tiró de garra para conseguir una merecida remontada ante Croacia que certifica el pase para la fase final de la UEFA Nations League. Buena culpa de que España consiguiera darle la vuelta al partido la tuvo Luis de la Fuente, que cambió la cara a su equipo introduciendo varios cambios en la segunda parte. En un momento donde todos los focos se centran en Lamine Yamal y Mbappé como grandes favoritos al Balón de Oro, Josep Pedrerol ha sorprendido en El Chiringuito pidiéndolo... ¡Para Luis de la Fuente!

"La verdad es que es agotador jugar contra España, ¿no? Juegues como juegues sabes que vas a perder. Si no es Lamine, es Ferran. Si no es Ferran, Oyarzabal; si no es Oyarzabal, es Mikel Merino. Y si ocurre algo malo, está Unai Simón. 42 partidos sin perder y ya estamos en cuartos de final de la Nations League. Luis de la Fuente merece el Balón de Oro", arrancaba Josep Pedrerol El Chiringuito de este martes.

El presentador de El Chiringuito quiso poner en valor tres nombres: Luis de la Fuente, Unai Simón y Mikel Merino: "Qué bien juega la selección española. Estamos en cuartos ya de la Nations League. Que no es el torneo más divertido ni más emocionante, pero en cualquier caso es el torneo que se han inventado para juntar los amistosos y dejarnos sin LALIGA y sin Champions, pero está bien porque así vemos a la Selección Española jugar y Mikel Merino... vaya golazo ha marcado por cierto Mikel Merino. Unai Simón, por si había dudas. Unai Simón, el portero de la Selección Española indiscutible. Unai, qué partidazo de Unai Simón hoy, madre mía. Bueno, escuchamos enseguida a De la Fuente, que saca pecho y con razón, el hombre lo merece, ¿no? Aquellos que no creían en él, los que hemos creído en él como Fran Garrido y yo, no tenemos nada que decir, pero los que dudaban de él, a ver qué dicen ahora, ¿no? Luis de la Fuente es muy bueno, tú. Es muy bueno".