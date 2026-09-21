Josep Pedrerol, sin pelos en la lengua: "Lo correcto hubiera sido analizar el partido con el Atleti jugando con nueve"

Josep Pedrerol analizó el encuentro en El Chiringuito y fue especialmente crítico con lo ocurrido. El presentador explicó que el Madrid jugó durante buena parte de la segunda mitad con un jugador menos, pero, según su análisis, el escenario que debería haberse estudiado era el de un Atlético también condicionado por dos expulsiones.

El Atlético de Madrid se llevó el derbi ante el Real Madrid por 2-1 en un partido marcado por las decisiones arbitrales de Miguel Ángel Ortiz Arias . El conjunto blanco terminó con diez futbolistas después de la expulsión de Dean Huijsen , que provocó un penalti convertido por Alejandro Grimaldo , pero el encuentro pudo haber tenido otro desarrollo si el colegiado y el VAR hubieran tomado otras decisiones en dos acciones de la primera mitad. ‘ Cuti’ Romero y Kang-In Lee fueron protagonistas de dos acciones que el Real Madrid reclamó como expulsiones.

Josep Pedrerol señala las dos acciones que pudieron cambiar el derbi

La primera jugada polémica llegó en el minuto 35. Jude Bellingham fue a ras del suelo a disputar un balón dividido en el que ‘Cuti’ Romero llega antes, pero justo después de tocar la pelota, acaba pisando la rodilla del inglés. Ortiz Arias señaló falta y mostró amarilla al de Birmingham, pero el VAR le llamó para revisar la acción. Tras acudir al monitor, el árbitro retiró la tarjeta al madridista y amonestó a Romero. El cuerpo técnico y los jugadores del Real Madrid entendieron que la entrada era merecedora de roja.

Doce minutos después ocurrió la segunda acción polémica del encuentro, cuando Kang-In Lee pisó el tobillo izquierdo de Fede Valverde con los tacos. En esta ocasión, Ortiz Arias no mostró ninguna tarjeta y el VAR tampoco le avisó para revisar la jugada. El Comité Técnico de Árbitros consideró posteriormente que la acción del futbolista del Atlético debía haber sido castigada con tarjeta roja.

Pedrerol asegura que de lo que se debe hablar, después de que el Madrid acabara jugando con diez tras la expulsión de Dean Huijsen, es que el Atlético pudo haberse quedado con dos jugadores menos. “Podemos analizar lo que ha sido el partido con el Madrid jugando con diez, pero seguramente lo correcto habría sido analizar el partido con el Atleti jugando con nueve”, afirmó. Además, fue contundente con su crítica a la actuación arbitral de Ortiz Arias. “El Madrid ha tenido a los árbitros en contra. Decir la verdad no es victimismo”, concluyó.

La tercera acción polémica del partido llegó nada más comenzar la segunda mitad, en el minuto 49. Huijsen sujetó a Giuliano Simeone dentro del área cuando el argentino encaraba la portería. El colegiado señaló penalti y mostró inicialmente amarilla al central. El VAR volvió a intervenir y el colegiado acudió al monitor para revisar la jugada. Después de verla, cambió su decisión y expulsó al madridista. Grimaldo transformó el lanzamiento y puso el 1-0.

El Atlético aprovechó la superioridad numérica y Jonathan David amplió la ventaja en el minuto 59. El Real Madrid reaccionó en el tramo final con un gol de Antonio Rüdiger, pero no consiguió el empate.

Josep Pedrerol critica “la falta de colmillo” del Real Madrid

El presentador también se centró del encuentro: la diferencia en el número de faltas. El conjunto blanco cometió seis por las 19 del Atlético. Para él, más allá de los errores arbitrales, al equipo de José Mourinho le faltó “colmillo”, una característica que sí identificó en el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone. “La entrada que le hacen a Valverde y… ¿se levanta? El fútbol también es de pillos, no digo trampas. El Atleti en eso es mejor”, aseguró.