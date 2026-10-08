Josep Pedrerol señala el gran fallo en la despedida de Leo Messi con Argentina: “Cuesta de asumir”

La despedida de Leo Messi de la selección argentina estuvo marcada por la emoción, las lágrimas y el reconocimiento de todo un país a su capitán, sin embargo, hubo un detalle que para Josep Pedrerol fue imperdonable. En El Chiringuito , el periodista señaló a la publicidad que apareció en el cielo de Buenos Aires durante el espectáculo de drones organizado después del último partido del ‘10’. Para él, aquel momento rompió parcialmente una ceremonia que, por lo demás, consideró a la altura de una leyenda. Respecto a lo deportivo, Messi cerró su etapa internacional ante Benín con una victoria por 3-0 , un gol y dos asistencias , en un Monumental abarrotado con más de 85.000 espectadores.

Pedrerol comenzó destacando todo aquello que convirtió la noche en una despedida especial. “Qué bonita la despedida de Leo Messi de la selección argentina . Su discurso, sus compañeros llorando, Scaloni, la afición de su país” , dijo. Para luego resaltar el único ‘pero’ en toda la ceremonia. “ Lástima un detalle, caray. La publicidad de una aseguradora en el cielo de Buenos Aires”, apuntó. El espectáculo de drones estaba llamado a convertirse en otro de los grandes momentos de la noche, pero la aparición del logo de Sancor Seguros provocó silbidos y críticas entre los aficionados presentes en el Monumental.

El periodista no cuestionó el homenaje en su conjunto, pero sí consideró poco apropiado introducir ese elemento comercial en un instante tan emotivo. “Poner publicidad en el cielo en un momento tan emotivo, pues hombre, cuesta de asumir”, explicó.

Pedrerol también puso en valor el significado de la despedida para el fútbol argentino. “Era la mejor despedida posible para un grande. Para el mejor de la historia, por lo menos el mejor de la historia de Argentina, junto a Diego Armando Maradona”, afirmó.

El contraste con la despedida de Cristiano Ronaldo

El presentador quiso llevar la situación un paso más allá y comparar el adiós de Messi con el momento que atraviesa Cristiano Ronaldo con Portugal. Dos carreras internacionales de una dimensión extraordinaria que, sin embargo, han tomado caminos muy diferentes en su tramo final. “Coincide mucho y relaciona una cosa con otra, ¿no? La despedida de Messi tan bonita y la de Cristiano tan traumática”, explicó Pedrerol. “Son los contrastes de la vida”.

El portugués abandonó la concentración de su selección después de un conflicto con Jorge Jesús y posteriormente publicó una carta en la que explicó su versión de lo sucedido, asegurando que el seleccionador había incumplido compromisos adquiridos previamente. Ronaldo detalló que había acordado con Jesús una serie de cuestiones sobre su participación y que decidió marcharse después de que, según su versión, el técnico no cumpliera lo pactado.

Mientras Messi pudo despedirse rodeado de sus compañeros, de Scaloni y de un Monumental entregado, Cristiano vive ahora una crisis abierta con Portugal y Jorge Jesús. Eso sí, el presentador todavía no da por cerrada la historia del portugués con su selección. “Yo confío en que Cristiano se lo piense y que le convoque Jorge Jesús”, concluyó. Dos despedidas que, pese a tener como protagonistas a dos de los grandes referentes del fútbol mundial, están siguiendo caminos completamente distintos.

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