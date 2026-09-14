Josep Pedrerol se rinde a Lamine Yamal tras abrir la guerra con Mbappé para el Balón de Oro: "Soy su fan"

La carrera para alzarse con el Balón de Oro está a punto de llegar a su fin y los favoritos ya hacen campaña para poder llevárselo. El ejemplo más claro son Lamine Yamal y Kylian Mbappé, que en la última semana han aprovechado para darse autobombo en varias entrevistas. Ambos jugadores son los grandes favoritos para ganar el trofeo este año y tienen claro que son los mejores futbolistas del planeta después de la pasada temporada.

Primero fue Mbappé en una entrevista con el diario L’Équipe en la que reivindicó que merece el Balón de Oro y ahora Lamine sigue su ejemplo tras ponerse él mismo el cartel de favorito en una entrevista con Jorge Valdano para Movistar+. Una pelea que recuerda a la mítica de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, con dos futbolistas de Madrid y Barcelona como los grandes favoritos a ser el mejor futbolista del planeta. "Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", ha asegurado el joven futbolista del FC Barcelona, dejando la pelea por el Balón de Oro entre Mbappe y él.