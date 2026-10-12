"El Real Madrid sale perdiendo": Josep Pedrerol y su reflexión por la expulsión de Vinicius y El Clásico

Si hay una acción que ha protagonizado el fin de semana futbolístico en España es el tirón de pelo de Vinicius a Saliba en la victoria del Real Madrid contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Como no podía ser de otra forma esto centró gran parte del último programa de El Chiringuito . Y es que el enfado de Vini, el de Mourinho y el de gran parte del madridismo contrasta con el dulce momento de juego y de resultados que vive su eterno rival, el FC Barcelona . Precisamente, el editorial del periodista termina elogiando a más no poder a este Barça de Hansi Flick.

Como se puede ver en el vídeo, Josep Pedrerol valora la acción del futbolista brasileño con lo que pasó hace seis años, cuando a Marcelo le pegaron un tirón de pelo dentro del área y el colegiado ni pitó penalti ni le mostró ningún tipo de tarjeta al rival. "La expulsión de Vinicius y las quejas del Madrid y la no comparecencia de Mourinho en sala de prensa. ¿Es justo el enfado del Madrid? ¿Merecía la expulsión Vinicius? Lo analizaremos. Seguramente sí, pero si lo comparas que en otros casos el Madrid sale perdiendo . La de Marcelo es la que los madridistas tienen en la cabeza. Que a Marcelo casi le arrancan la cabeza y fue amarilla", comenzó diciendo.

"Hay casos recientes también. El caso Negreira sigue salpicando y de alguna forma sigue molestando, sigue estando ahí, sigue estando en el madridismo, en la cabeza del madridismo, como algo que todavía no tiene una resolución. Es curioso porque en Inglaterra le cantan tramposo al City sin que haya una resolución definitiva todavía. Y los madridistas observan lo que pasa en la Premier y lo comparan con lo que pasa en España. Ya llega el mosqueo. Y hablaremos de esto", añadiño Josep Pedrerol.

Además, en el vídeo de esta noticia también se pueden ver cómo el presentador de Mediaset elogia el juego del Barça de Hansi Flick con El Clásico del próximo 25 de octubre en la cabeza: "Tenemos también que felicitar a un Barça que juega muy bien al fútbol. Los de Flick han conseguido que el Barça juegue de maravilla, de memoria. Es verdad que es maravilloso ver al Barça jugar. Es verdad que hay quien dice, no, a ver la Champions, que lleva el Barça a 12 años sin ganarla. Bueno, oportunidad. Dos partidos importantes, sobre todo uno, ante el PSG, antes de El Clásico. Antes del Barça-Real Madrid con la sensación de que el Barça le va a meter 5 al Madrid o 6. Un Clásico siempre es diferente, aunque la pinta que tiene, efectivamente, es esa".

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