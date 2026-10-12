Guti reacciona a las palabras de Joan Laporta: "Estoy seguro de que Florentino tomará nota"

En El Chiringuito de este domingo, José María Gutiérrez, Guti , uno de los más celebrados regresos al programa, ha escuchado las palabras de Joan Laporta defendiéndose del Caso Negreira y atacando al Real Madrid que tanto revuelo han causado. La cara del exjugador madridista escuchando al presidente FC Barcelona no tiene ningún desperdicio, y tampoco sus palabras en respuesta a las complejas afirmaciones que realiza el mandatario barcelonista sobre el club que defiende el mítico '14' blanco.

En este sentido, Joan Laporta afirmaba que el el conjunto blanco desviaba la atención del plano deportivo porque ha empezado mal la temporada: "En Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. Estamos disfrutando del fútbol, estamos disfrutando del club, estamos disfrutando de un momento muy bonito en nuestra historia. Nueve jugadores en la plantilla que han sido campeones del mundo. Determinadas posiciones que son referencia en el mundo del fútbol. Se intenta, de alguna manera, minimizar todo esto", comenta Laporta.

Es ahí donde el propio Joan Laporta expresa su creencia de que al conjunto barcelonista se le ha juzgado públicamente de manera injusta: "En este sentido, Dejar claro de que nos intentaron condenar antes de juzgarnos, cuando nos están juzgando se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban y esto acabará, como confío plenamente, en la absolución del Barça", anhela.

De este modo, según el propio presidente barcelonista, esta sería una estrategia del conjunto blanco para tapar lo que podría entenderse como una deriva institucional: "Solo es para desacreditar al Barça y también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional. Tienen una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante y esto yo creo que ellos saben lo que hacen, pero se está creando una falta de credibilidad enorme", expresa.

Guti responde a Joan Laporta: "No sé qué lecciones de club está dando"