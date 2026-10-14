Josep Pedrerol y el "marrón" de arbitrar un Clásico: "Les molesta el Real Madrid, Mourinho y Florentino Pérez"

Si bien hace unas temporadas, que te tocara arbitrar El Clásico era como un regalo de Reyes anticipado para cualquier árbitro, este año se ha convertido en un auténtico marronazo. Los colegiados de LALIGA que pitan al Real Madrid están bajo la lupa y cualquier error puede provocar semanas de puro linchamiento mediático en las redes sociales. Josep Pedrerol ha dado su opinión al respecto en El Chiringuito y cree que los árbitros ya no quieren arbitral al conjunto dirigido por José Mourinho.

El circulo vicioso de las críticas arbitrales

"Ayer, antes de ayer lo hablamos también... un poco la sensación que hay es de que en el mundo del arbitraje, y dices tú, a los árbitros no les apetece, no les ilusiona un Clásico, porque tienen Real Madrid TV ahí entre oreja y oreja y que los árbitros están con el tema del Madrid, que les molesta el Madrid, les molesta Vinicius, les molesta Real Madrid TV, les molesta Florentino Pérez y Mourinho. Y creo que esa sensación, el madridismo la tiene. Los árbitros, si hay que pintar, el Madrid ahora está en una situación, digamos, no amigable con los árbitros. Inconscientemente, yo pienso, inconscientemente creen los árbitros y dicen, 'pitarle al Madrid, qué marronazo, y además, el otro día me pusieron a parir a mí en Real Madrid TV' Inconscientemente, el Real Madrid puede ser perjudicado por los árbitros", asegura Josep Pedrerol durante el programa.

"Totalmente de acuerdo, eso es así. Es decir, desde el minuto uno ante el Villarreal, el colectivo arbitral se siente perseguido, señalado Todo esto ha ocurrido, se siente, se ha criticado. Pero una cosa, ¿habéis contribuido a un ambiente de tensión? Ahora mismo, que el partido es indudablemente irrelevante, sabéis que, sabéis que os digo, que esto va en contra vuestra, que esto, que os sigue girando en contra, porque en lugar de, de le podríais dar la vuelta muy fácilmente, porque el Madrid siempre ha transmitido otro tipo de actitud. Estáis entrando en un círculo vicioso", opina Quìm Domènech.