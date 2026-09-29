El último programa de El Chiringuito ha dedicado unos minutos a Vinicius Júnior, que también copa portadas en su país natal. En este largo parón de selecciones, el extremo del Real Madrid se encuentra concentrado con la Brasil que dirige su querido Carlo Ancelotti. Allí, las últimas imágenes del atacante merengue ante Australia han generado debate entre un amplio sector de aficionados blancos.
El inicio de temporada de Vinicius en LALIGA EA Sports y la UEFA Champions League está dejando mucho que desear... y en Brasil parece que tampoco está consiguiendo recuperar su mejor versión. En las últimas horas se ha viralizado unas imágenes del entrenamiento de 'La Canarinha' en las que se aprecia al delantero del Real Madrid probando sus disparos a portería.
Este está siendo uno de los grandes deber del extremo en el primer tramo de la presente temporada, y por lo que muestran las imágenes con la selección brasileña, aún tiene mucho margen de mejora. A raíz del citado vídeo, los tertuliano de El Chiringuito informaron sobre el trabajo específico que está realizando Carlo Ancelotti con Vinicius Júnior.
El tertuliano Marcos Benito explicó el énfasis que están poniendo en la mejora de Vinicius de cara a portería rival: "Ancelotti quiere que mejore la puntería y está haciendo ejercicios individuales con alguien de su staff. Es una imagen que se ha hecho viral. Están en Australia. La verdad que el brasileño no ha empezado bien en ese registro. Sin oposición, pero ensayando".
Otros de los tertulianos presentes en este debate aseguraron que en Valdebebas también realiza este tipo de ejercicios para mejorar su número de acierto en los encuentros con el Real Madrid.
El técnico Carlo Ancelotti encara este martes ante Australia su segundo examen al frente de una renovada selección brasileña, que busca mejorar tras el agónico empate 1-1 en Townsville, y ahora con Raphinha en un nuevo papel para reforzar la ofensiva junto a Vinícius Júnior y Rayan.
La semana pasada la selección brasileña demostró dominio pero se quedó corta en la defensa y en la definición, por lo que tuvo que salvar un empate frente a Australia con un tanto del recién ingresado Rayan al final del encuentro, ya en los minutos de reposición. Australia se adelantó en el minuto 68 con un tiro libre de Nestory Irankunda y estuvo cerca de lograr su segunda victoria sobre Brasil en la historia.
Los entrenamientos de los últimos dos días dirigidos por el técnico italiano dejan entrever que Vinícius Junior y Raphinha serán de nuevo los protagonistas y este último posiblemente actuando como delantero centro, como lo viene haciendo en el Barcelona, con el que se ha destacado como artillero en esta temporada. En el amistoso de la semana pasada el escuadrón ofensivo de 'Carletto', conformado por Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior y Endrick tuvo dificultades para superar la sólida defensa australiana.
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