EL CHIRINGUITO 29 septiembre 2026

El vídeo del fallo más viral de Vinicius fue analizado en El Chiringuito y tanto Josep Pedrerol como el resto de contertuios analizaron las causas de su falta de puntería

El último programa de El Chiringuito ha dedicado unos minutos a Vinicius Júnior, que también copa portadas en su país natal. En este largo parón de selecciones, el extremo del Real Madrid se encuentra concentrado con la Brasil que dirige su querido Carlo Ancelotti. Allí, las últimas imágenes del atacante merengue ante Australia han generado debate entre un amplio sector de aficionados blancos. El inicio de temporada de Vinicius en LALIGA EA Sports y la UEFA Champions League está dejando mucho que desear... y en Brasil parece que tampoco está consiguiendo recuperar su mejor versión. En las últimas horas se ha viralizado unas imágenes del entrenamiento de 'La Canarinha' en las que se aprecia al delantero del Real Madrid probando sus disparos a portería. Este está siendo uno de los grandes deber del extremo en el primer tramo de la presente temporada, y por lo que muestran las imágenes con la selección brasileña, aún tiene mucho margen de mejora. A raíz del citado vídeo, los tertuliano de El Chiringuito informaron sobre el trabajo específico que está realizando Carlo Ancelotti con Vinicius Júnior.

El plan de Carlo Ancelotti con Vinicius Júnior El tertuliano Marcos Benito explicó el énfasis que están poniendo en la mejora de Vinicius de cara a portería rival: "Ancelotti quiere que mejore la puntería y está haciendo ejercicios individuales con alguien de su staff. Es una imagen que se ha hecho viral. Están en Australia. La verdad que el brasileño no ha empezado bien en ese registro. Sin oposición, pero ensayando". Otros de los tertulianos presentes en este debate aseguraron que en Valdebebas también realiza este tipo de ejercicios para mejorar su número de acierto en los encuentros con el Real Madrid.

Vinicius en un partido con el Real Madrid