Josep Pedrerol, crítico con las maneras de despedir a Manolo González: "Es aún peor que lo de Koeman"

Manolo González ha dejado de ser entrenador del Espanyol después de que el conjunto catalán cayese eliminado por el Sestao en la primera ronda de la Copa del Rey . La dirección deportiva del club -con Monchi a la cabeza- no esperó ni a llegar a Barcelona para hacer oficial la destitución de su ya exentrenador. Unas formas muy feas que no han gustado nada a un Josep Pedrerol que ha querido mostrar su disconformidad con ello en el inicio de El Chiringuito de este martes.

" A Koeman le despidieron en el avión destino a Barcelona y no estuvo bien. Pues a Manolo González le han despedido del Espanyol en el campo del Sestao antes de subirse al autobús. Eso es aún peor ", comenzaba diciendo Josep Pedrerol. "Tenemos la victoria del Sestao sobre el Espanyol por 4-3, que le ha costado a Manolo el cargo y seguramente hay formas de hacer las cosas, ¿no? Y mejores de las que lo ha hecho el Espanyol. Espérate a llegar a Barcelona, ¿no? Digo yo. Manolo ha trabajado bien por el Espanyol. Hombre de la casa, hombre querido por todos. Seguramente la temporada estaba siendo mala y la decisión no la discuto, pero las formas, ¿no? Un tipo querido merece por lo menos que en un despacho y en Barcelona le digas que no va a seguir", concluía.

Los tertulianos de El Chiringuito no dudaron en criticar a Monchi tras ver la imagen en exclusiva donde Manolo González pasa justo por delante del director deportivo andaluz sólo unos minutos después de que le hubiese cesado. "Pueden esperar a mañana cuando lleguen a Barcelona, pueden decírselo formalmente. Por mucho que la situación sea grave, a mí me parece de verdad una falta de respeto hacia un trabajador", señala Iñaki Cano durante el programa.

El comunicado del Espanyol en el que destituye a Manolo González

El RCD Espanyol ha decidido dar por finalizada la etapa de Manolo González como entrenador del RCD Espanyol. El club y el técnico gallego separan sus caminos después de más de tres temporadas y 107 partidos oficiales al frente del primer equipo blanquiazul, un periodo en el que el entrenador ha dejado su sello personal y profesional tanto en el terreno de juego como en el trabajo diario.

El RCD Espanyol, en nombre de su presidente, Alan Pace, y de su Consejo de Administración, quiere expresar su agradecimiento a Manolo González por el trabajo, la implicación y el esfuerzo demostrados desde su llegada al banquillo del primer equipo. El club valora especialmente la profesionalidad y el compromiso con el que ha desarrollado su labor durante esta etapa, así como la dedicación con la que ha afrontado los retos deportivos y aprovecha estas líneas para desearle a Manolo González mucha suerte y éxito en sus futuras etapas profesionales, así como a nivel personal.

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