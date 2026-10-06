En el arranque de El Chiringuito , Josep Pedrerol ha criticado con dureza las actitudes de Kylian Mbappé con el Real Madrid durante este parón de selecciones. El delantero, de vacaciones en París y en Zúrich con su pareja, Ester Expósito, da la sensación al presentador de que no está plenamente involucrado con el conjunto blanco. Para más inri, las imágenes en bicicleta apenas 10 días después de que José Mourinho criticara públicamente esta circunstancia dan la sensación de estar echando un pulso al club.

"¿Mourinho dice que un jugador no puede montar en bicicleta? pues Mbappé lo hace y lo publica en sus redes sociales. Por cierto, no se lo ha visto en la ciudad deportiva en siete días, y está recuperándose de una lesión. Hoy llega a las once y cuarto de la mañana a Madrid, con el equipo entrenando desde las diez y media. Ah, lo ha intentado arreglar por la tarde, ha entrenado en solitario. En fin, no digo que sea un pulso al Madrid de Mbappé, pero lo puede llegar a parecer", entiende Josep Pedrerol.

En este sentido, el presentador de El Chiringuito no duda de su calidad, pero sí de la implicación del delantero tras los esfuerzos del Real Madrid en ficharle: "Mbappé es un magnífico jugador y el Madrid le esperó mucho tiempo. Siete años. Florentino hizo mucho para ficharle, mucho. El aficionado le perdonó, perdonó síes y noes al Madrid. El renovar cuando el Madrid no pensaba que iba a fichar por él. Por su equipo. En dos años el Madrid no ha ganado de nada, con él. El PSG lo ha ganado todo. Y eso naturalmente le perjudica al futbolista. Él quiere el Balón de Oro. Está bien que lo quiera, ¿no?", razona.

Sin embargo, en el club blanco se espera más profesionalidad: "Pero el Madrid quiere más. Quiere un Mbappé que se identifique con el club. Que trabaje por el club. Que sienta al Madrid. Que se le vea entrenando de verdad. Que sea noticia por lo que pasa en el campo y no por lo que pasa fuera. Seguramente no hay mala intención. Y seguramente bien explicado todo se entenderá, pero... Cualquiera habla con el madridismo, con el aficionado, y no entiende nada", comenta.

Josep Pedrerol avisa a Mbappé: "¿No era su sueño? Lo va a desaprovechar"

