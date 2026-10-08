Josep Pedrerol 'convierte' por error a Jorge Javier Vázquez en seleccionador de Portugal y no puede parar de reír

Cristiano Ronaldo sigue estando en boca de todos. Su polémica carta y el conflicto con Jorge Jesús sigue siendo tema de debate en todas las tertulias futbolísticas del mundo . Josep Pedrerol ha protagonizado un divertido momento en El Chiringuito de este miércoles después de que el presentador de Mediaset confundiese al seleccionador portugués con... ¡Jorge Javier Vázquez! Pedrerol no pudo parar de reír al darse cuenta él mismo del gazapo que acababa de cometer en directo.

Cristiano Ronaldo reaccionó este miércoles al mensaje de despedida que Lionel Messi publicó en redes sociales y expresó su "respeto" por todo lo que el argentino ha logrado con la selección de su país, de la que se despidió el martes en un amistoso contra la de Benín.

"Son los contrastes de la vida, dos grandes (Cristiano Ronaldo y Leo Messi) que han acabado de maneras diferentes aunque yo espero que Cristiano se lo piense, que le convoque Jorge Javier y que vuelva a la Selección. Jorge Jesús y a Jorge Javier le mandamos un abrazo también desde aquí como compañero de la casa. Jorge Javier, sabes que te queremos", pronunciaba Josep Pedrerol mientras intentaba -sin éxito- aguantarse la risa.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde repasó un camino que, según dijo, estuvo "lleno de alegrías y también de algunas tristezas", pero por el que consideró que "valió la pena cada paso". Muchas han sido las reacciones a su despedida después de 208 partidos y 126 goles y convertirse en el jugador con más partidos y más goles de la Albiceleste.

Su gran rival durante su carrera, el portugués Cristiano Ronaldo también se sumó a estos mensajes de despedida: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el delantero en las respuestas de la publicación. Los dos delanteros más reconocidos de su generación se han enfrentado un total de 36 veces en total con sus clubes y selecciones naciones, donde Messi se llevó 16 victorias frente a las 11 de Ronaldo. En los duelos oficiales, el luso marcó 21 goles y el argentino 22.

Portugal no echa de menos a CR7

Disputadas las primeras cuatro jornadas de la Liga de Naciones, a la espera de otras dos en noviembre, solo España, Portugal y Suiza mantienen intacto el pleno, líderes y referentes de la competición, con Inglaterra como la más goleadora, con 14 tantos, seis de ellos de Harry Kane. De los grupos A, la élite del torneo, tan solo España y Portugal, incluso con el lío de Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración antes de enfrentarse a Dinamarca en la tercera jornada, tienen seguro el pase a cuartos de final antes de jugar las dos últimas jornadas, pero en ambos casos con el primer puesto aún pendiente.

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