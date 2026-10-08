El brutal cara a cara entre Matías Palacios y Jota Jordi por Messi: "No va a volver con Laporta"

Los aficionados y los periodistas argentinos siguen emocionados después de que Leo Messi haya jugado su último partido con la albiceleste. El crack argentino se va con un Mundial y varias Copas América en la buchaca y un porrón de goles para el recuerdo. Aunque ahora todo son lágrimas, hubo una época no tan lejana donde el exjugador del FC Barcelona fue muy criticado por sus propios compatriotas, hasta el punto de querer dejar la Selección. Jota Jordi ha recordado aquellas críticas, lo que ha provocado un tenso cara a cara con Matías Palacios en El Chiringuito de este miércoles.

Leo Messi, entre Argentina y el Barça

"Messi es Messi gracias a Messi, y ya está. Messi anoche dijo que la camiseta de su vida es la de Argentina, así que no empecemos con temas del Barça. No es la del Barça, es la de Argentina. Por encima de la del Barça está la de Argentina", comenta Matías Palacios. "Él tiene mucha gratitud con el Barça, pero no me gusta que el discurso vaya porque Leo Messi nos debe la vida (a los argentinos) Una vez sola vez Leo Messi se fue silbado de un estadio argentino y fue en la Copa América contra Uruguay. Sólo una vez", recuerda el periodista argentino.

"Lo que sí me molesta mucho es que muchos argentinos pensáis que el FC Barcelona empezó a existir gracias a Leo Messi y eso no es verdad, eso es al revés. Messi empezó a existir gracias al Barça. Mi abuelo ya iba a ver al Barça levantar títulos y Leo Messi todavía ni había nacido. Así que no vayáis de reyes. Messi es Messi gracias al Barça, no os equivoquéis con esto. 1899 de funda el Barça. No había nacido ni el abuelo de Messi. Messi es Messi gracias a que el Barça apostó cuando lo estaba pasando muy mal y todos sabemos qué pasó ahí ¡A ver si os pensáis ahora que habéis inventado el Barça! No. Messi es el mejor jugador de la historia, entre otras cosas, por haber estado en el Barça desde los 10 años y porque apostaron con todo para que se quedara aquí. Y no hubiese estado mal en su discurso: 'Y gracias al Barça'. Ya está bien hombre", comenta un enfadado Jota Jordi.