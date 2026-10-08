Cristóbal Soria, como un argentino más para ver el adiós de Leo Messi con la albiceleste

Leo Messi ya ha dicho adiós a la selección argentina. Y lo ha hecho después de un último partido que pasará a la historia por la emotiva despedida del astro argentino ante su gente. Poco se puede decir más de Messi y de lo que ha significado para Argentina, pero desde El Chiringuito no se han conformado con ver y disfrutar de esta despedida a miles de kilómetros de donde ha sucedido y por eso mandaron a Cristóbal Soria a presenciar este histórico momento del deporte. El tertuliano viajó hasta Buenos Aires para ver en persona el último partido de Messi en El Monumental vistiendo la albiceleste y antes de comenzar el partido pudo hablar con varios hinchas argentinos sobre este adiós y cómo les ha marcado tanto un futbolista en su día a día.
Además de miles de argentinos, también viajó gente de todo el mundo. De Guatemala, de Madrid, de Paraguay, de Bulgaria, de Colombia… de donde haga falta para ver el último baile de Leo con Argentina. “Una gran tristeza, pero a la vez una gran emoción porque pude ver las dos despedidas, que una va a ser esta y la otra fue la final con Inglaterra”, comenta uno de los hinchas en la encuesta. “Gracias a la gente de El Chiringuito que siempre le bancó, que siempre estuvo en las malas: cuando se fue del Barça, cuando quisieron que vuelva... De verdad, muchas gracias a todos los que hicieron el aguante allá”, comenta otro aficionado, agradecido por el trato del programa hacia Leo durante todos estos años.
“A ver, el mejor del mundo... ¿Qué... qué te puedo decir? Se nos va, pero... es el más grande y no hay como otro como él, ni va a existir. Aplaudirlo y darle las gracias, más nada”, responde otro de los hinchas, que como la mayoría se muestran visiblemente emocionados en una fecha tan importante.
El partido, dejando a un lado la tristeza, fue un homenaje para uno de los mejores futbolistas de la historia. Por si fuera poco, Messi tuvo la oportunidad de brillar en este último tango y repartió dos asistencias y consiguió marcar un gol de penalti, dejando redonda la noche de su despedida. Tras el encuentro hubo una gran ceremonia con un espectáculo de drones un poco fallido, pero con un discurso muy emocionante y de larga duración para lo que nos tiene acostumbrados el exfutbolista del FC Barcelona. Un momento que Cristóbal Soria ha agradecido por poder vivir en persona y que seguro no olvidará en la vida.
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