Josep Pedrerol estuvo cebando con pistas durante todo El Chiringuito de este jueves al que iba a convertirse en el segundo fichaje del programa desde que desembarcó en Mediaset. Mati Prats fue el primer nuevo tertuliano en sumarse al equipo de Pedrerol, pero todavía quedaban varios nombres por anunciar. La sorpresa llegó a plató cuando el presentador anunció el regreso de nada más y nada menos que.. . ¡José María Gutiérrez 'Guti'! Leyenda del Real Madrid y uno de los futbolistas con mayor calidad que ha pasado por el fútbol español.

Guti ya formó parte del equipo de tertulianos de El Chiringuito desde sus inicios en 2014 . Después se tomó una pausa por motivos personales y profesionales pero regresó en marzo de 2022, para meses después volver a tomarse un respiro para centrarse en su labor de comentarista de los partidos del Real Madrid.

"Última pista, va. Qué fácil ya, ¿eh? Pensad en casa a ver si lo sabéis ya.". Comentaba Josep Pedrerol mientras mostraban una amapola en imagen (en el mundo del fútbol se asocia a Guti con la amapola por una frase que dijo hace muchos años en sala de prensa) "El segundo fichaje de El Chiringuito de la temporada es José María Gutiérrez 'Guti'. Guti vuelve a El Chiringuito ¡Grande Guti!" , desvelaba el presentador ante la alegría y el júbilo del resto de tertulianos, encantados con la vuelta del exjugador del Real Madrid al programa.

La carrera futbolística de Guti

Guti es una de las figuras más talentosas, carismáticas e icónicas del fútbol español entre finales de los años 90 y la década de 2000. Formado en la cantera del Real Madrid, destacaba por su extraordinaria visión de juego, su precisión en el pase último y una zurda diferencial. Tras pasar por la cantera merengue y el Real Madrid C, debutó con el primer equipo en diciembre de 1995. Jugó 15 temporadas consecutivas con el primer equipo, disputando 542 partidos oficiales y anotando 77 goles. En la memoria de los aficionados al fútbol español quedarán para siempre algunas de sus jugadas, como el famoso 'tacón de Dios' a Benzema en Riazor.

Guti es una de las figuras más talentosas, carismáticas e icónicas del fútbol español entre finales de los años 90 y la década de 2000. Formado en la cantera del Real Madrid, destacaba por su extraordinaria visión de juego, su precisión en el pase último y una zurda diferencial. Tras pasar por la cantera merengue y el Real Madrid C, debutó con el primer equipo en diciembre de 1995. Jugó 15 temporadas consecutivas con el primer equipo, disputando 542 partidos oficiales y anotando 77 goles. En la memoria de los aficionados al fútbol español quedarán para siempre algunas de sus jugadas, como el famoso 'tacón de Dios' a Benzema en Riazor. Guti también fue internacional absoluto con España en 13 ocasiones entre 1999 y 2005. Aunque no llegó a ganar ningún título con la Selección absoluta, sí fue campeón de Europa con la Sub-18 en 1995 y con la Sub-21 en 1998.

En el verano de 2010, Guti abandonaba el club de toda su vida para recalar en la liga turca de la mano del Beşiktaş. Con las 'águilas negras' disputó 40 partidos, anotando 12 goles y repartiendo asistencias clave para conquistar la Copa de Turquía. Finalmente, puso punto y final a su carrera deportiva en 2012.

El palmarés de José María Gutiérrez 'Guti' es uno de los más envidiables en la historia del fútbol español: 3 Champions League, 5 Ligas, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa, 4 Supercopas de España, 1 Copa de Turquía, 1 Eurocopa Sub-18 y 1 Eurocopa Sub-21 con España.

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