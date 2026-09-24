José Luis Sánchez enumera la larga lista de errores arbitrales que "han perjudicado al Real Madrid"

"No, no me preocupa la lesión de tobillo grado 3 de Fede Valverde, no me preocupa absolutamente nada de esto. Porque esto va mucho más allá . Esto es muy profundo, Josep. Esto no va del arbitraje del derbi . Esto es caza mayor. El Madrid tiene que caer. No sé cómo lo van a hacer. Esto es caza mayor, esto no es normal. Esto no es normal. No es normal, Josep. Todo lo que está pasando estos años no es normal. Hace dos semanas, a un chico de la cantera casi lo mandan al hospital y no expulsan al chico que se lo hace. La temporada pasada, a Joan Martínez le meten un codazo aquí, y no pasa nada. Hemos visto las acciones de Mbappé en Cornellà. La entrada de Romero, que fue terrorífica, no fue expulsado. El año pasado le abren la nariz frente al Girona a Mbappé, con la sangre en el suelo, incapaces de llamar al árbitro y que pite penalti y que se vaya a ver. El saldo de expulsiones que tiene el FC Barcelona: +63 en España, 0 el Madrid. Esto no es normal ", asegura José Luis Sánchez.

José Luis Sánchez: "Hay anomalías en el fútbol español"

"Yo creo que el Madrid no está en una competición normal. Yo creo que no es normal que el presidente de LALIGA ataque a un representado suyo, no es normal. No es normal estar atacando a un representado tuyo. No es normal que el Real Madrid sea amenazado en la previa de una final de Copa por un árbitro. No es normal. No es normal que haya un sindicato arbitral al que están asociados varios árbitros en activo que dirigen al Real Madrid en los partidos mientras te tienen denunciado. Eso son anomalías. Es que no es normal. Lo que pasa en el fútbol español no es normal. Hay contratos de por medio, intereses entre un club, entre la patronal... Yo no sé si el objetivo ya es Florentino Pérez, que se vaya de la presidencia del Real Madrid... Lo que está sufriendo el Real Madrid en España en estos últimos años no es normal en una competición que tú veas y digas: 'Esto pasa... pues ha pasado'. Pues lo de Camavinga en Múnich, dices: 'Pues es un error del jugador, el árbitro se precipita, fútbol'. Lo del Metropolitano no es normal, los saldos arbitrales no son normales. El Barça estuvo dos años sin que le pitaran un penalti en contra, sin que le echaran un jugador en contra. Tú lo comparas con las estadísticas de la Champions y se te saltan los ojos", concluye el periodista de El Chiringuito.

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