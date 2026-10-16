José Luis Sánchez analiza los brotes verdes del Real Madrid y el gran punto a corregir

EL CHIRINGUITO 16 octubre 2026

José Luis Sánchez ha analizado en El Chiringuito todas las cosas buenas que tiene este nuevo Real Madrid de José Mourinho. También desvela el único punto que sigue sin cambiar.

Las ilusiones de los madridistas están por las nubes después de remontar el 3-1 ante la Roma en la Champions League. Son muchos quienes aprecian ciertas mejorías en este nuevo Real Madrid si lo comparamos con el de la temporada pasada. Y el artífice de ello no es otro que José Mourinho. Aunque sólo lleva unos meses en el cargo, la mano del técnico portugués ya empieza a notarse. José Luis Sánchez ha analizado todos los brotes verdes en El Chiringuito pero admite que todavía hay un gran aspecto a corregir que sigue lastrando al equipo.

¿Hay motivos para ilusionarse con este Real Madrid? "Hemos estado hablando de la UVI, de crisis, de que si sube a planta... creo que llevamos 10 partidos y el Madrid ha ganado ocho. El Madrid ha ganado ocho partidos de diez. El que pierde en el Metropolitano, todos sabemos por lo que lo pierde y el que pierde frente al Betis es porque Mbappé tiene el peor día de su carrera. El Madrid el día del Betis juega bien, ayer los primeros 60 minutos son horribles, horribles, el Madrid ayer juega muy mal, para mí juega los peores 60 minutos de la temporada, ayer sí, pero estamos haciendo una enmienda a la totalidad de la temporada al Madrid que no es real", empezaba diciendo José Luis Sánchez. Para el periodista, José Mourinho es la clave del cambio del Real Madrid, sobre todo a nivel defensivo: "Con Mourinho se ha mejorado. A nivel defensivo, salvo ayer, es un equipo que apenas sufre. Es un equipo que apenas sufre en el Metropolitano, en la primera parte ni le tiran a puerta, el día del Betis, el primer tiro a puerta es el gol, es el gol, a nivel defensivo es otro equipo ¿Que Vinícius y Mbappé siguen en el plan de la temporada pasada prácticamente? Sí. El resto hay muchos brotes verdes, muchos, y yo creo que ayer es un punto de inflexión para tomar ese tipo de decisiones. Pero vamos, de ahí, a decir que hay que echarle la última palada, la última palada al féretro del Madrid...", concluye Sánchez.

José Mourinho en el derbi del Metropolitano