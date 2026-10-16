José Luis Sánchez analiza los brotes verdes del Real Madrid y el gran punto a corregir

Las ilusiones de los madridistas están por las nubes después de remontar el 3-1 ante la Roma en la Champions League. Son muchos quienes aprecian ciertas mejorías en este nuevo Real Madrid si lo comparamos con el de la temporada pasada. Y el artífice de ello no es otro que José Mourinho. Aunque sólo lleva unos meses en el cargo, la mano del técnico portugués ya empieza a notarse. José Luis Sánchez ha analizado todos los brotes verdes en El Chiringuito pero admite que todavía hay un gran aspecto a corregir que sigue lastrando al equipo.
"Hemos estado hablando de la UVI, de crisis, de que si sube a planta... creo que llevamos 10 partidos y el Madrid ha ganado ocho. El Madrid ha ganado ocho partidos de diez. El que pierde en el Metropolitano, todos sabemos por lo que lo pierde y el que pierde frente al Betis es porque Mbappé tiene el peor día de su carrera. El Madrid el día del Betis juega bien, ayer los primeros 60 minutos son horribles, horribles, el Madrid ayer juega muy mal, para mí juega los peores 60 minutos de la temporada, ayer sí, pero estamos haciendo una enmienda a la totalidad de la temporada al Madrid que no es real", empezaba diciendo José Luis Sánchez.
Para el periodista, José Mourinho es la clave del cambio del Real Madrid, sobre todo a nivel defensivo: "Con Mourinho se ha mejorado. A nivel defensivo, salvo ayer, es un equipo que apenas sufre. Es un equipo que apenas sufre en el Metropolitano, en la primera parte ni le tiran a puerta, el día del Betis, el primer tiro a puerta es el gol, es el gol, a nivel defensivo es otro equipo ¿Que Vinícius y Mbappé siguen en el plan de la temporada pasada prácticamente? Sí. El resto hay muchos brotes verdes, muchos, y yo creo que ayer es un punto de inflexión para tomar ese tipo de decisiones. Pero vamos, de ahí, a decir que hay que echarle la última palada, la última palada al féretro del Madrid...", concluye Sánchez.
Sin embargo, y como era de esperar, José Álvarez tiene un diagnóstico totalmente distinto de lo que le pasa a este nuevo Real Madrid: "Yo entiendo que estéis contentos por la remontada, pero es que lo decía Alex, es que no hay fútbol. Puede salirte un partido así que metas tres córneres de cabeza, que la Roma defienda mal, que saques un partido así, pero analizando futbolísticamente el Barça es muy, muy superior al Madrid. El Madrid tiene muchos problemas atrás, en medio y arriba y quien no lo quiera ver tiene que salir a la calle y escuchar esto, lo que estáis haciendo es tapar lo que le pasa al Real Madrid".
Juanfe Sanz también tiene su opinión al respecto: "El Madrid viene de una pesadilla de dos años en las que ha sido todo un desastre auténtico, el otro día juega contra el Villarreal, que es un equipo de Champions, que es un muy buen equipo, que no le tira a portería y que a pesar de no hacer un grandísimo partido, Mourinho también hace cosas buenas. Mourinho también toma decisiones complicadas, que no son tan desesperadas".