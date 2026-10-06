José Luis Sánchez alucina con el juicio a Mbappé por montar en bici: "¡Que no se está tirando por un barranco!"

Kylian Mbappé ha vuelto a ser protagonista por motivos extradeportivos. El delantero del Real Madrid causó baja en la selección francesa por unas molestias en su rodilla y en un primer momento se temió lo peor. Afortunadamente, el club blanco descartó una lesión de gravedad y le dio permiso al jugador para recuperarse en París unos días. El problema ha sido que, durante ese permiso, a Mbappé se le ha visto salir de noche a una discoteca en la ciudad parisina y también ha compartido un polémico vídeo montando en bicicleta que ha provocado aún más indignación en un sector del madridismo por mostrar poco compromiso con el Real Madrid. Una indignación que también han compartido en el plató de El Chiringuito hasta que José Luis Sánchez ha querido poner sentido común en el debate.

Cumbre en El Chiringuito por la actitud de Mbappé

En el programa presentado por Josep Pedrerol han comentado bastante la situación y han llegado a la conclusión de que es una polémica que puede terminar cuando José Mourinho salga a hablar en la previa del partido contra el Villarreal este próximo viernes. “El viernes va a estar bien, ¿eh? La pregunta es, ¿qué tiene qué tiene que decir Mourinho?”, preguntaba Josep Pedrerol. Un momento en el que José Luis Sánchez ha explotado para pedir un poco de calma con Mbappé. “Pero no se está tirando por un acantilado, de verdad. Estamos perdiendo el rumbo”, comenta el periodista. “¿Estamos perdiendo el rumbo? Es que parece deporte extremo de lo que estamos hablando. Que lo ha explicado Jaime: una cosa es que te vayas a hacer motocrós, o que te tires en mountain bike, o que digas ‘me voy a Navacerrada y me tiro hacia abajo’, o a caballo. Y otra cosa es ir como paseando en bicicleta de paseo”, argumenta José Luis Sánchez.