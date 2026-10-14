José Álvarez, indignado con las quejas arbitrales de Mourinho: "No habla de que su equipo no da tres pases seguidos"

José Mourinho lleva semanas hablando de los errores arbitrales . El técnico portugués ha puesto en la diana a todos y cada uno de los colegiados que arbitran al Real Madrid. Según comenta José Álvarez en El Chiringuito , este tipo de discurso no responde a otra cosa que a desviar la atención para que no se hable del pobre juego y los malos resultados en LALIGA del equipo dirigido por 'The Special One' .

"No, no, no, es increíble como en una previa de Champions Mourinho se pone a hablar de Negreira, por favor... el otro día la lía, no sale a hablar para que hoy le pregunten y no se hable de que su equipo va cuarto y lleva tres pases seguidos, que hable de fútbol, que es con lo que va a ganar, que Negreira pasa hace muchos años, ellos tienen enredados y vosotros entráis en el juego y le seguís el juego y vais a acabar sextos no, cuartos".

A vueltas con el discurso de José Mourinho

Para Edu Aguirre, y aunque en Barcelona pueda sonar de otra manera, el discurso de José Mourinho está más alineado con lo que opinan los aficionados del Real Madrid de lo que muchos pueden pensar: "La sensación... Hay mucha gente que critica que el Madrid no juega nada y Mourinho se está escusando en los árbitros y es algo que se está escuchando... pero yo tengo la sensación de que Mourinho está mucho más cerca del madridismo de lo que nosotros pensamos. El madridismo está muy enfadado con los árbitros, muy enfadado con lo que ha ocurrido en los últimos meses y en las primeras jornadas de liga y con ejemplos... O sea, no es una excusa de Mourinho, yo tengo la sensación de que no es una excusa de Mourinho. Yo te digo que el madridismo, el 95%, está como Mourinho con el tema de los árbitros. Que tiene que jugar mejor el Madrid, sí, pero piensa que los árbitros están perjudicando al Madrid claramente. Yo digo, el madridismo en este tema, por lo menos el que yo conozco, están todos como Mourinho, todos, y no van a parar".