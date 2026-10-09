En este sentido, el argentino siente que se ha disparado un clima nocivo con las críticas al Real Madrid desde los propios aficionados: " Los enemigos del Madrid están ahí y han crecido . La voracidad de atacar a este Madrid es infinita. Yo ando por la calle huelo que hay maldad en Madrid. Al Madrid lo están esperando aquí, silban al minuto al 7, al veintidós... hay que parar y hay que poner nombre y apellido. Están en todos los focos y son los que alimentan que al Madrid no le dejan crecer ", explica D'Alessandro.

Jorge D'Alessandro explicó en el último programa de El Chiringuito , el gran problema del Real Madrid. Y es que, a su entender, al conjunto blanco le crecen los enemigos y siente que la crítica está siendo nociva desde la propia afición madridista. Por último, explica los problemas del FC Barcelona que, de momento, pocos son capaces de ver, pero que podrían verse ante rivales de mayor entidad.

Y es que, para el maestro, solo hay una persona que pueda tomar soluciones: "Aquí hay un solo señor. El líder se llama José Mourinho. Y Mourinho, por favor espero que hayas recapacitado y que realmente tus jugadores respondan a tu mensaje, que es la única solución que tiene este Madrid. Es la única solución. Mbappé no es líder porque reincidente y será trincidente si existe la palabra en el léxico español, porque va a ser siempre lo mismo, no es líder ni es nada, es un goleador y espectacular. A Vinicius, si hay que quitarle, fuera Vinicius. Si hay que poner a otro, no pasa nada. Pero este equipo tiene que crecer. Evidentemente, el silencio es realmente tóxico. No sé dónde va la afición del Madrid no sé quién está inyectando veneno para que esto no siga, porque hay cosas que son inadmisibles", lamenta.

Es por eso que siente que el Real Madrid aún tiene mucho margen de crecimiento: "Hay que corregir cosas, que Mou le ponga la chispa para que este equipo sea uno de los grandes de Europa", espera. Y es que hay jugadores rindiendo bien con su país, pero no en el Real Madrid: "Hemos visto a Mbappé con Francia, ganó los partidos. Camavinga la rompió con Francia. Escúchame, son todos los mismos", recuerda. Del mismo modo, pone como otro ejemplo a Marc Cucurella: "Es el mejor lateral del mundo, y en el Madrid no da dos pase bien. ¿Qué pasa? Sienta Cucurella. Que vaya y le diga Mou: 'Te quiero con el traje de la selección en el Madrid'. Aparte, en la selección juega con banda ciega, que no tiene a Vinicius delante, juega solo y hace lo que quiera. Y si te atacan está solo, todavía peor", explica.

Por último, alude a los "hilos de coser" que sostienen al FC Barcelona, insistiendo en que, cuando se le acabe la gasolina para ejercer la presión intensiva y adelantar la línea defensiva, se verá en problemas. Todo esto y mucho más en el vídeo que encabeza la noticia.

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