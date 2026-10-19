Jorge D'Alessandro se harta de las polémicas arbitrales y pide perdón a la audiencia: "Yo quiero hablar de fútbol"

El Betis-Barça del pasado sábado dejó mucho más que una goleada azulgrana por 2-5 . La expulsión de Facundo Bernal tras su encontronazo con Lamine Yamal , el gol anulado a Giovani Lo Celso y otras decisiones de Ricardo de Burgos Bengoetxea han centrado buena parte de las conversaciones posteriores al encuentro. En El Chiringuito , el debate arbitral volvió a ser muy movido y Jorge D’Alessandro ha mostrado su hartazgo con una situación que, a su juicio, está desplazando lo verdaderamente importante: el fútbol . El argentino ha cuestionado la atención dedicada al reglamento y ha defendido que el partido y sus protagonistas deberían haber sido el centro de la conversación.

Jorge D’Alessandro se cansa del protagonismo del arbitraje

D’Alessandro no se cortó y fue más allá de la jugada y de la sanción. El tertuliano se centró en el contexto de la acción, la cual se produjo después del gol de Abde que situaba el marcador en 2-3. A su entender, las reacciones de los jugadores y el componente teatral de algunas acciones dificultan el análisis y terminan condicionando la conversación futbolística. “Los jugadores están utilizando una parte teatral que nos confunde a todos”, afirmó. Para el argentino, este debate dejó en un segundo plano el partido. “Llevamos dos horas y media hablando de todo menos de los golazos que ha habido, que han sido maravillosos”, lamentó.

El exentrenador ha cuestionado que un programa de análisis futbolístico dedicase tanto tiempo a discutir decisiones arbitrales y reconoció que ese enfoque le incomodaba. “Un programa de este nivel, que estemos hablando dos horas y media del reglamento, a mí realmente me empequeñece, qué quieres que te diga”, señaló.

La expulsión a Facundo Bernal y la amonestación a Lamine Yamal

La discusión sobre la expulsión de Bernal ha dividido a los colaboradores del programa. Urizar Azpitarte ha considerado correcta la decisión del colegiado y también la amarilla mostrada a Lamine Yamal. En la misma línea se expresó Pajares Paz, que valoró positivamente la actuación del árbitro. “Disciplinariamente de diez. Amonestación a Lamine por empujar y la expulsión del jugador del Betis porque le golpea con la cabeza”, dijo.

Pese a su rechazo al protagonismo del debate arbitral, D’Alessandro también entró de lleno en la polémica ya que consideró que Lamine Yamal también debió ser expulsado por su enfrentamiento con el centrocampista uruguayo del Betis. “Para mí, te digo sinceramente, Yamal tendría que haber sido expulsado con el jugador uruguayo. Los dos fuera. Hay una distinta vara de medir”, sostuvo.

D’Alessandro no ocultó su desacuerdo con cómo se arbitró la acción, pero insistió en que el análisis no debería quedar reducido a ese debate y dejó claro que su malestar también era porque el Betis – Barça pudo ser un encuentro con un desenlace distinto. “El árbitro nos privó de un partido que era excepcional. Ese partido tendría que haber sido extraordinario. Lo mató, nos lo rompió el árbitro. A mí me gusta el fútbol”, afirmó.

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