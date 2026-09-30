Joan Laporta da por recuperada su relación con Gil Marín: "Hemos limado asperezas"

José Álvarez ha viajado hasta Copenhague para charlar unos minutos con Joan Laporta . El presidente azulgrana ha sorprendido revelando que la relación con Gil Marín , CEO del Atlético de Madrid, está t otalmente recuperada tras un verano intenso protagonizado por los numerosos intentos del conjunto catalán para fichar a Julián Álvarez, delantero con contrato en vigor con el equipo colchonero. Estas han sido las palabras del presidente en El Chiringuito .

"Bueno, yo tengo un cariño especial por Miguel Ángel Gil Marín y toda su familia. Y nos hemos visto y nos hemos dado un abrazo. Y seguro que hemos limado asperezas ya, y a partir de ahora yo creo que todo ha quedado claro. Y bueno, la verdad es que hemos retomado la... Yo... nunca hemos roto la relación personal, y con él es un hombre fantástico, que me siento muy a gusto. Y ayer por la noche estuvimos hablando, y hoy también nos hemos visto esta mañana antes de los speeches que habían. Y la verdad es que muy bien con Miguel Ángel. En este sentido, esto ya pasó este verano. Bueno, y estamos todos ya pendientes de los equipos que tenemos y como decía Valero Rivera, 'los que estamos somos, los que somos estamos'. Bueno, sí, abrazo y cariño sincero, y de esos que siempre hemos tenido con Miguel Ángel", sorprendía revelando Joan Laporta en una entrevista para José Álvarez en El Chiringuito.

Joan Laporta y Gil Marín recuperan su relación

Las palabras del presidente del FC Barcelona provocaron estupefacción entre los colaboradores del programa, más aún teniendo en cuenta en verano tan tenso que se ha vivido, tanto en plató, como entre los aficionados de ambos equipos. "Ya, pero entonces juegan con los fans. Y a mí esto no me gusta personalmente, te lo tengo que decir. Porque ha habido gente que lo ha vivido y lo ha sufrido este verano. Y ha habido gente que realmente, pues a lo mejor no era así, pero se ha creído que había muchísima tensión, que se iban a romper relaciones, que los cruces de comunicados, que cuando había mucha tensión y gente que... y entre aficionados del Atleti y del Barça. Y aquí lo hemos vivido, hemos tenido un programa... un verano de tensión.", lamenta Quim Domènech.