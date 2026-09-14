Siete minutos de Joan Laporta que no te puedes perder. El Chiringuito se mantuvo firme en su guardia en la puerta del restaurante en el que el presidente del FC Barcelona estaba cenando con el mediático representante Jorge Mendes . Como se puede ver en el siguiente vídeo , el mandatario culé no rehuyó a ninguna pregunta.

Lo primero que quiso dejar claro Joan Laporta es que su firme apoyo a Lamine Yamal como gran y principal candidato a ganar el Balón de Oro: "Estaría encantado de que lo ganara y de hecho creo que se lo merece". Defendió al jugador de las críticas que está recibiendo por postularse: "Y tanto que sí, porque otros están haciendo lo mismo para ellos. Y el mundo ha cambiado un poquito, y estos jóvenes son muy desenfadados. Lamine lo dijo en un tono... en el buen sentido".

¿Lamine Yamal antes que Rodri?

Que Lamine se postule así públicamente y que recibe el apoyo del Barça no ha levantado ninguna ampolla en el vestuario, pues cabe recordar que Rodri Hernánez es otro de los grandes candidatos a un galardón que ya ganó. Así las cosas, Joan Laporta también quiso dejar clara la postura de la entidad, destacando a Lamine Yamal pero elogiando también al centrocampista que acaban de fichar: "Vamos por todos los jugadores del Barcelona, pero Lamine Yamal sí es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça. Rodri es un hombre muy sensato y maduro. Es un líder. Y que tenga esa posición en este premio dice mucho de él".

En otro orden de cosas, Joan Laporta habló de lo que le está pasando al Rayo Vallecano con su estadio y que el Camp Nou sea la final de la Champions League en 2029.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.



MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS