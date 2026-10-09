Javi Balboa pierde la fe en el Real Madrid de Mourinho: "Que no te pinten la cara en el Clásico"

El Real Madrid carga con una gran losa en su espalda: los dos años en blanco. La exigencia es habitual en todos los equipos, pero solo el Real Madrid tiene la presión de ganarlo todo, todos los años. Por eso estos dos años sin conseguir ningún trofeo han acabado con la paciencia del madridismo que ya ha juzgado y desterrado a tres entrenadores y ahora puede pasar lo mismo con Mourinho. El juego del Real Madrid de Mou y un inicio de temporada malísimo hacen que muchos madridistas ya den la temporada por perdida en octubre, algo similar a lo que le ha sucedido a Javi Balboa en El Chiringuito, al no evitar mostrar todo su pesimismo, sobre todo viendo el nivel del eterno rival.

Javi Balboa ya no confía en el Madrid de Mourinho

“Como para ponerle tantas pegas a este Barça... que estamos en octubre y estamos a seis puntos. Lo que tenemos que hacer es trabajar, ponerse las pilas, para intentar alcanzar a este Barcelona. Y para llegar al Clásico y que no te pinten la cara”, comentaba Javi Balboa después de que algunos tertulianos de la bancada madridista criticasen al Barcelona. “En algún momento el Barça va a caer, claro. En algún momento va a caer. Ahora, esperemos que cuando caiga no estemos a muchos puntos de diferencia”.

“En el Madrid, ¿tú has visto eso en algún momento de la temporada o lo que llevamos?”, continúa con su discurso el exfutbolista del Real Madrid, mientras lo compara con el juego de los de Hansi Flick. “Es que cuando tienen el balón, por ejemplo, te cuesta mucho recuperarlo. Cuando evidentemente tú andas mucho tiempo corriendo detrás del balón porque lo tienen ellos, tú lo recuperas, te presionan y te lo quitan muy rápido. Y eso, aparte de tener energía física, es la capacidad de trabajar bien, porque no es solo tener energía física, por eso tiene que estar bien trabajado. El tema de la defensa adelantada lo llevamos hablando aquí hace tres años, que siempre les iban a pillar... les pillaron una vez puntualmente en el tema del Inter de Milán, que creo que eso se ha corregido, ya no tienen la defensa tan adelantada ni tan arriba. Con lo cual creo que ha mejorado y tienen a los jugadores en un estado de forma muy bueno. Y da igual el que entre, que sabe perfectamente cómo jugar dentro de ese sistema. Da igual que juegue Raphinha, da igual que juegue Olmo, da igual que juegue Gordon que acaba de llegar, da igual que juegue Adeyemi que acaba de llegar... Da igual el que juegue. Da igual que en el centro del campo esté Casadó, que esté Bernal, que esté Pedri, que tenga que entrar De Jong... Y a Cancelo, que tú lo matas y dices que es un viejo de 30 años, Cancelo está siendo de lo mejor lateral de Europa. O sea, tampoco hay que criticarlo todo por criticar”, acaba sentenciando Javi Balboa en el debate con Jorge D’Alessandro.