El incómodo momento de Frenkie De Jong con los 'vende camisetas' que ha dejado alucinado a todos en El Chiringuito

Cada vez hay menos aficionados pidiendo camisetas a sus ídolos y cada vez hay más personas queriendo ganarse la vida y estafar a otros con las camisetas que consiguen de los futbolistas. Un truco que ya empiezan a conocer todos los jugadores y por eso tienen mucho cuidado de darles camisetas, chaquetas, pantalones o cualquier objeto que pueda revenderse por un dineral, pero aún así tienen que soportar que día tras día se instalen en la salida del entrenamiento para bombardearles de nuevo. El último en sufrirlo ha sido Frenkie De Jong y gracias a las cámaras de El Chiringuito hemos podido comprobar lo que tienen que aguantar los futbolistas cada vez que se paran para firmar un autógrafo a un aficionado de verdad con todos estos pseudo culés detrás pidiendo otra firma para poder vender luego por unas sumas desorbitadas.

En el caso de De Jong, el futbolista se lo toma con humor mientras los ‘vende camisetas’ intentan convencerle de que les firme algo, mientras le ponen delante brazaletes de capitán, camisetas, gorras y un sinfín de objetos que podrían aumentar su valor significativamente con la firma del neerlandés estampada en ellos. Para tratar de evitarlo y que pierdan algo de valor, los futbolistas siempre intentan poner su firma como una dedicatoria al aficionado al que están firmando y por eso siempre insisten en preguntar sus nombres para poder escribirlos junto a su firma. Todo esto porque un objeto firmado y dedicado a una persona tiene menos valor que un objeto simplemente con la firma del futbolista.

En el programa de El Chiringuito, los tertulianos han acabado alucinados de la paciencia de Frenkie y lo pesados que pueden llegar a ser estos ‘vende camisetas’ y ha servido para abrir el debate de si deberían estar más perseguidos. El verdadero problema no es que se puedan lucrar o estafar a otros aficionados, si no que al final los futbolistas pueden acabar hastiados y dejen de pararse ante su afición. Una práctica que puede acabar con esos momentos que acercan a los ídolos ante la gente que los idolatra.