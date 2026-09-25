El incómodo momento de Frenkie De Jong con los 'vende camisetas' que ha dejado alucinado a todos en El Chiringuito

Cada vez hay menos aficionados pidiendo camisetas a sus ídolos y cada vez hay más personas queriendo ganarse la vida y estafar a otros con las camisetas que consiguen de los futbolistas. Un truco que ya empiezan a conocer todos los jugadores y por eso tienen mucho cuidado de darles camisetas, chaquetas, pantalones o cualquier objeto que pueda revenderse por un dineral, pero aún así tienen que soportar que día tras día se instalen en la salida del entrenamiento para bombardearles de nuevo. El último en sufrirlo ha sido Frenkie De Jong y gracias a las cámaras de El Chiringuito hemos podido comprobar lo que tienen que aguantar los futbolistas cada vez que se paran para firmar un autógrafo a un aficionado de verdad con todos estos pseudo culés detrás pidiendo otra firma para poder vender luego por unas sumas desorbitadas.
En el caso de De Jong, el futbolista se lo toma con humor mientras los ‘vende camisetas’ intentan convencerle de que les firme algo, mientras le ponen delante brazaletes de capitán, camisetas, gorras y un sinfín de objetos que podrían aumentar su valor significativamente con la firma del neerlandés estampada en ellos. Para tratar de evitarlo y que pierdan algo de valor, los futbolistas siempre intentan poner su firma como una dedicatoria al aficionado al que están firmando y por eso siempre insisten en preguntar sus nombres para poder escribirlos junto a su firma. Todo esto porque un objeto firmado y dedicado a una persona tiene menos valor que un objeto simplemente con la firma del futbolista.
En el programa de El Chiringuito, los tertulianos han acabado alucinados de la paciencia de Frenkie y lo pesados que pueden llegar a ser estos ‘vende camisetas’ y ha servido para abrir el debate de si deberían estar más perseguidos. El verdadero problema no es que se puedan lucrar o estafar a otros aficionados, si no que al final los futbolistas pueden acabar hastiados y dejen de pararse ante su afición. Una práctica que puede acabar con esos momentos que acercan a los ídolos ante la gente que los idolatra.
La enfermería del FC Barcelona sigue teniendo en Frenkie de Jong uno de sus expedientes más delicados. El centrocampista neerlandés afronta un minucioso proceso de recuperación tras los continuos contratiempos físicos sufridos en los últimos meses, optando por una pauta conservadora que prioriza la estabilidad de la articulación sobre cualquier prisa en el calendario.
En la Ciudad Deportiva Joan Gamper impera la consigna del riesgo cero. De Jong trabaja al margen completando sesiones específicas de readaptación y fortalecimiento, con el objetivo de evitar recaídas y garantizar que su regreso a los terrenos de juego se produzca únicamente cuando esté al cien por cien competitivo.
La última actualización sobre su estado no ha llegado desde la Ciudad Deportiva, sino desde la concentración de la selección de Países Bajos. Su nuevo seleccionador, Xavi Hernández —quien conoce a la perfección al jugador tras su etapa compartida en el banquillo azulgrana—, transmitió un mensaje de calma y optimismo antes del compromiso internacional de la Oranje. El técnico confirmó que ha estado en contacto directo con Frenkie y que las sensaciones del futbolista son francamente positivas, apuntando a que el proceso de readaptación avanza a mejor ritmo del previsto.
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