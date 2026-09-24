Hasta en Francia reniegan de Mbappé: "Si gana el Balón de Oro sería un chiste"

Lamine Yamal, Mbappé, Rodri Hernández, Harri Kane, Fabián Ruiz, Dembelé, Kvaratskhelia... Son m uchos los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro este año, pero sólo uno subirá a la tarima de París para recogerlo . El delantero del Real Madrid está haciendo una gran campaña pública para llevárselo, algo que no está gustando ni si quiera entre sus propios compatriotas. En El Chiringuito han alucinado al comprobar que hay periodistas galos que califican como un "chiste" la candidatura del futbolista nacido en Brondy.

"Te digo que si (Mbappé) gana el Balón de Oro, será un chiste . Lo tendremos en cuenta y no seré yo sólo. Si Mbappé lo gana se quedará solito", asegura el exfutbolista francés Jerome Rothen .

"Creo que la última entrevista es la que casi estructura su campaña (por el Balón de Oro) prácticamente. Aunque no creo que hubiera dudas antes de que (Mbappé) tuviera una campaña. Pero cuando vi la entrevista de RFI dije 'wow, ahora es una campaña organizada mundialmente'. Se está volviendo embarazoso , realmente embarazoso. No entiendo nada esta campaña, la forma en la que está construyendo su éxito, si al final lo hay, me deja un sabor amargo", comenta Daniel Riolo .

"De todos modos, Mbappé demuestra que, hoy en día, ya no es aquel futbolista que estaba hambriento de títulos, el que quería ganar partidos, ganar títulos importantes, ahora da la impresión de que si hay trofeos, bien, y si no, pues bien también. Ahora se trata de ganar el Balón de Oro para marcar la historia del fútbol de otra manera", comenta Walid Acherchour, periodista de RMC, en el programa francés de fútbol After Foot.

Alfredo Duro asegura en El Chiringuito que estas opiniones tienen que ver con la salida de Mbappé del PSG y su escasa aportación a nivel de títulos con Francia: "Sale del PSG dejando lo que deja, no gana con el Real Madrid títulos y en Francia se le hace responsable y casi un fracasado porque Francia no ha ganado el Mundial. En Mbappé Francia no tiene amigos".

José Luis Sánchez verbaliza también que las opiniones políticas de Mbappé le han costado más de un enemigo en su propio país: "La posición ideológica de Mbappé también le dividen en Francia y no le ayudan ni le suman. Es una realidad. Mbappé, vestido con la Selección francesa, se ha mojado políticamente y eso ha dividido el apoyo que recibe Mbappé en su propio país. Eso es una realidad".

"Él apoyó a Emmanuel Macron y habló de los extremos. Si te mojas a un candidato, el otro medio país está en contra. Se mojó políticamente y eso le perjudica", opina Josep Pedrerol.

"No es cuestión de política. Nadie en este plató quiere que Lamine Yamal gane el Balón de Oro. Queréis que gane Mbappé o Jude Bellingham", cerró el debate José Álvarez desde Barcelona.

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