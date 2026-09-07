La afición del Sevilla clama contra el arbitraje por la polémica tarjeta roja a Sangante . El futbolista del Sevilla toca balón pero de manera residual toca también el tobillo de Roberto , el delantero del Espanyol. El colegiado del encuentro decidió expulsar al jugador y el conjunto hispalense tuvo que remar con uno menos casi toda la segunda mitad del encuentro. Los expertos arbitrales de El Chiringuito han analizado la jugada y todos coinciden: Sangante no debió ser expulsado.

¿Está bien expulsado Sangante tras el derribo a Roberto?

"El jugador toca al balón, el balón continúa con su trayectoria y con su pierna derecha toca en la pierna izquierda de Roberto. Para mí no hay suficiente contacto, yo no pitaría roja", delibera Juanfe Sanz. "Para mí no es roja, no. Saca el balón y no le da una patada, es algo residual ¿Dónde mete el pie? ¿Qué hace? Mira como quita la pierna", apunta Rafa Guerrero. "Para mí entra, da al balón y de manera residual contacta con el pie del otro jugador. Evidentemente hay un contacto pero es residual", opina Pajares. "Toca el balón, levanta la pierna y lo derriba. Para mí es roja", explica Urizar, el único exárbitro de El Chiringuito que está de acuerdo con la decisión del colegiado del partido.

¿Qué hay de residual en una jugada donde un futbolista zancadillea a otro y derriba al delantero en una ocasión de cara al gol? Se pregunta un Alfredo Duro en acuerdo con la decisión tomada por el colegiado del partido. "Para mí no es roja pero es una jugada muy complicada. Si pitas falta tienes que sacar tarjeta roja", duda Cristóbal Soria. "Hoy estamos contribuyendo a esa confusión laberíntica en la que nos han metido los árbitros en estos últimos años. Para mí es roja", comenta José Damián González.

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