Edu Aguirre, feliz con "la vuelta del gen competitivo del Real Madrid": "Se lo están empezado a creer"

EL CHIRINGUITO 05 noviembre 2026

Edu Aguirre ha llegado pletórico a El Chiringuito después de una nueva remontada del Real Madrid. El periodista cree que estamos ante el regreso del "gen competitivo" del conjunto blanco.

El Real Madrid remontó hasta por dos veces ante el AEK para conseguir una nueva victoria en la Champions League. El conjunto blanco se ha abonado a las remontadas nuevamente y muchos madridistas ya empiezan a ver verdaderos brotes verdes. Edu Aguirre ha entrado pletórico a El Chiringuito y es que por fin ve al equipo de José Mourinho candidato a ganarlo toda esta temporada. "Estoy muy feliz", señala.

El regreso del mejor Real Madrid "Bueno, yo es que estoy muy contento y nadie va a chafarme una remontada en Champions del Madrid. Hay que poner un poco en contexto. Y entiendo que al final, el Madrid, la afición del Madrid y nosotros somos muy exigentes porque siempre queremos que el Madrid juegue como jugó contra el FC Barcelona pero en el Madrid había cinco titulares que no estaban. Viene de jugar en el Camp Nou y de ganar. Lleva siete victorias seguidas. Es una remontada Champions. O sea, está mucho mejor que hace dos años y qué hace un año y qué hace seis meses. Nos tenemos que acordar de cómo estaba este vestuario. Cómo estaba Bellingham y cómo está Bellingham, que es seguramente el top tres a nivel mundial, que es una maravilla. O sea, Mourinho ha vuelto a recobrar la alegría para el Madrid mismo y es una realidad. No podemos hablar de que si Bellingham va a celebrar el gol o no, o si el Madrid sale andando. Pues sí, pues el Madrid no va a salir siempre como sale contra el PSG o contra el FC Barcelona o contra el Atlético de Madrid. No, es normal. Pero juegan cada tres días. Juega en Grecia, un estadio que aprieta, es normal que los jugadores se relajen. No deben relajarse. El PSG no se relaja, te lo compro. Pero es un proceso. O sea, yo veo al Madrid enchufado, veo al Madrid con ganas", empezaba diciendo Edu Aguirre.

El Real Madrid celebra la victoria ante el AEK