Edu Aguirre cuenta toda la verdad tras el comunicado de Cristiano Ronaldo

El culebrón que se ha armado en Portugal tras la marcha de Cristiano Ronaldo de la selección nacional sigue siendo uno de los temas candentes de la actualidad deportiva. Más aún después del comunicado del astro portugués contando “toda la verdad” tras su divorcio con el seleccionador Jorge Jesús. En El Chiringuito han analizado el comunicado de Cristiano Ronaldo al detalle con Edu Aguirre, colaborador del programa y gran amigo personal del delantero, explicando cada punto y coma de la carta abierta que le ha dedicado a todos los portugueses.
Ha pasado casi una semana desde la rueda de prensa que desencadenó el enfado de Cristiano Ronaldo. Un tiempo razonable en el que el portugués ha tenido tiempo de recapacitar y ahora se ha dirigido a todo el pueblo portugués para explicar su versión de lo ocurrido. En el comunicado, aunque asume su responsabilidad y pide consecuencias por sus actos a la Federación de Fútbol de Portugal, señala duramente a Jorge Jesús por faltarle a su palabra.
Un comunicado en el que ha ahondado Edu Aguirre, explicando las motivaciones de Cristiano Ronaldo a la hora de redactarlo. “es que Cristiano no se va de la selección porque sí. O sea, hay una traición muy grande. Hay una traición muy grande y no solamente una, sino varias traiciones. Porque lo ha explicado punto por punto. ¿Tú te crees que Cristiano va a hacer un comunicado explicando absolutamente todo lo que pasa desde agosto, pidiendo perdón a los fans —porque en el comunicado pide perdón a los fans, pide perdón a los compañeros—, dice a la federación que le sancione por haberse ido y que no le sancione como a uno cualquiera, que es capitán y que la federación tome ejemplo con Cristiano, y que además está disponible para volver? ¿Tú crees que Cristiano va a inventarse algo poniendo punto por punto lo que pasó desde agosto? No, es una realidad”, explicaba el colaborador de El Chiringuito.
“Está diciendo la verdad. Es que hay que entender un poco que no es Cristiano el que exige esto. No es el equipo de Cristiano el que le dice: "Lee esto o nos vamos, lee esto". ¡No! Es Jorge Jesus, completamente sobrepasado, que ya ha pedido perdón a Cristiano por la mañana, el que pide ayuda: "Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo soluciono esta situación? Ayudadme, ¿qué digo?, ¿cómo lo hacemos?". Y ahí es cuando dice: "Vale, pues ¿qué te parece esto? Sí. Esto no. Vale, esto no, esto sí". O sea, es completamente acordado. "Estamos bien, sí, venga, genial. ¿Quieres decir esto? ¿Te parece bien? Venga, yo creo que así todas las partes estamos de acuerdo y se solucionará". Y cuando sale ahí... enloquece”, continúa explicando.
“Si tú no quieres convocar a Cristiano, cuando vas a su casa le dices: "No cuento contigo". Punto final. ¿Eso ocurrió? No. Fue a su casa: "Cris, eres lo más importante de este proyecto, quiero que estés, quiero que estés, no sé qué y no sé cuántos". Si tú no quieres ponerle, no le dices: "Oye, Cris, te he dicho que no ibas a jugar el segundo partido, pero te pido que juegues 30 minutos, por favor". Y Cris: "Vale, sí, sí, por supuesto juego", y le tiene calentando durante media hora. Si tú vas de cara con Cristiano... tienes que ir de cara en la prensa y por detrás. No puedes tener una doble moneda. Si Cristiano no tenía ningún problema; si Cristiano le dijo al presidente de la federación: "Tengo una carta preparada para irme, después del Mundial lo dejo". Y fue el presidente y luego Jorge Jesus el que le pidieron que se quedara. Pero si luego van por la espalda a hacer otras cosas y decir otras cosas, pues ahí es cuando Cristiano se enfada”, termina explicando.
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