Edu Aguirre cuenta toda la verdad tras el comunicado de Cristiano Ronaldo

El culebrón que se ha armado en Portugal tras la marcha de Cristiano Ronaldo de la selección nacional sigue siendo uno de los temas candentes de la actualidad deportiva. Más aún después del comunicado del astro portugués contando “toda la verdad” tras su divorcio con el seleccionador Jorge Jesús. En El Chiringuito han analizado el comunicado de Cristiano Ronaldo al detalle con Edu Aguirre, colaborador del programa y gran amigo personal del delantero, explicando cada punto y coma de la carta abierta que le ha dedicado a todos los portugueses.

Ha pasado casi una semana desde la rueda de prensa que desencadenó el enfado de Cristiano Ronaldo. Un tiempo razonable en el que el portugués ha tenido tiempo de recapacitar y ahora se ha dirigido a todo el pueblo portugués para explicar su versión de lo ocurrido. En el comunicado, aunque asume su responsabilidad y pide consecuencias por sus actos a la Federación de Fútbol de Portugal, señala duramente a Jorge Jesús por faltarle a su palabra.

Edu Aguirre explica todos los detalles del comunicado de Cristiano Ronaldo

Un comunicado en el que ha ahondado Edu Aguirre, explicando las motivaciones de Cristiano Ronaldo a la hora de redactarlo. “es que Cristiano no se va de la selección porque sí. O sea, hay una traición muy grande. Hay una traición muy grande y no solamente una, sino varias traiciones. Porque lo ha explicado punto por punto. ¿Tú te crees que Cristiano va a hacer un comunicado explicando absolutamente todo lo que pasa desde agosto, pidiendo perdón a los fans —porque en el comunicado pide perdón a los fans, pide perdón a los compañeros—, dice a la federación que le sancione por haberse ido y que no le sancione como a uno cualquiera, que es capitán y que la federación tome ejemplo con Cristiano, y que además está disponible para volver? ¿Tú crees que Cristiano va a inventarse algo poniendo punto por punto lo que pasó desde agosto? No, es una realidad”, explicaba el colaborador de El Chiringuito.

“Está diciendo la verdad. Es que hay que entender un poco que no es Cristiano el que exige esto. No es el equipo de Cristiano el que le dice: "Lee esto o nos vamos, lee esto". ¡No! Es Jorge Jesus, completamente sobrepasado, que ya ha pedido perdón a Cristiano por la mañana, el que pide ayuda: "Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo soluciono esta situación? Ayudadme, ¿qué digo?, ¿cómo lo hacemos?". Y ahí es cuando dice: "Vale, pues ¿qué te parece esto? Sí. Esto no. Vale, esto no, esto sí". O sea, es completamente acordado. "Estamos bien, sí, venga, genial. ¿Quieres decir esto? ¿Te parece bien? Venga, yo creo que así todas las partes estamos de acuerdo y se solucionará". Y cuando sale ahí... enloquece”, continúa explicando.