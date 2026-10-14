El discurso de Jota Jordi que levantará ampollas: "La víctima no es el Real Madrid, son los árbitros"

El discurso del Real Madrid en estas últimas semanas está centrado en colocar a los árbitros en la diana por sus errores arbitrales, algunos más que evidentes. Son muchos los colegiados a los que ya nos les ilusiona arbitral a uno de los grandes del fútbol español por las represalias que puede tener errar en una jugada. Jota Jordi pone de manifiesto en El Chiringuito que la víctima no es el conjunto blanco sino los árbitros y todo lo que tienen que soportar tras cada jornada de LALIGA.

" El canal oficial del club ha hecho acusaciones muy graves contra el arbitraje. Pero la víctima, la víctima no es el Madrid. O sea, hay una acción reacción , es decir, el Madrid a través de su canal ha hecho acusaciones como atropello, auténtica vergüenza, mugrienta liga de no sé qué, adulteración de la competición, cacería, algún insulto, acusaciones de prevaricación, Negreira Boys , es decir, el Madrid no es la víctima de esto. Las víctima son los árbitros que han sufrido amenazas y que han sufrido cosas su familia gracias a estas cosas del canal oficial del club. Así que la víctima no es el Madrid, la víctima no es el Madrid, son los árbitros que os habéis acusado", verbaliza Jota Jordi durante su intervención.

Edu Aguirre asegura que no es solo la postura de los medios del club, sino del conjunto blanco como institución: "No, no, el canal oficial del club no, el club, que Florentino Pérez sale a la asamblea y critica a Negreira y el Madrid se persona primero contra el Barcelona, o sea, el canal oficial no, es la institución del Real Madrid que tiene una cruzada contra el Barça".

Fernando Sanz argumenta que la persecución arbitral nunca habría llegado a existir si el FC Barcelona no hubiera pagado durante años a Enríquez Negreira: "Yo me voy un poco más para atrás, ¿quién pone el disparadero a los árbitros? Sois vosotros haciendo esto que habéis hecho. Todo salta porque sale la información de que de repente nos enteramos todo el mundo que durante 17 años se ha estado pagando 8 millones y medio, luego se dirimirá si influye o no influye, pero se han pagado 8 millones y medio que ya solo el mero hecho de pagar 8 millones y medio a una empresa que el 100% es de Negreira. Que no somos tontos".

Para Tomás Roncero, hay pruebas irrefutables de que el Barça pagó a Enríquez Negreira para obtener un beneficio a cambio: "Una cosa, de verdad, no os rasgáis las vestiduras de lo torpe que fuisteis cuando en 2018 deja de ser el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Negreira y deja ir de pagarle y encima él confiesa porque eso lo contó, oye, os vendría bien si queréis que os asesoren en el VAR, porque si me meto yo con el VAR, os puede ir muy bien. Es que os lo dice, es que no se corta".

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