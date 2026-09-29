El debate sobre Vinicius lo termina Pipi Estrada hablando de Diomande: "Va a levantar el Bernabéu"

EL CHIRINGUITO 29 septiembre 2026

Vinicius no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid y muchos aficionados piden ya la titularidad para Diomande. Ojo a lo que vaticina Pipi Estrada en El Chiringuito.

El pobre nivel de Vinicius en este inicio de temporada -sólo 1 gol y 3 asistencias en 8 partidos de titular- ha abierto el debate dentro del madridismo de si José Mourinho debe sentar al brasileño en el banquillo y darle la titularidad a Yan Diomandé. Sobre ello han debatidos los tertulianos de El Chiringuito en el programa de este lunes, y ojo a lo que vaticina Pipi Estrada que puede acabar pasando en el Santiago Bernabéu.

"Porque sus números no se ajustan, sus números no se sostienen, no se va de nadie. Es titular, pero hasta ayer. A partir de mañana... a partir de mañana, el casi Balón de Oro Vinicius Júnior, veremos a ver si va a seguir siendo titular. Veremos a ver. Y Pipi contó aquí con la noticia que en el próximo partido con el Villarreal, veremos a ver si es titular. Y alguno dijo 'claro, porque viene de Australia'. ¡No, porque no le marcó un gol a nadie y porque no se va de nadie! Porque viene de Australia", señala un Cristóbal Soria que cree que Vinicius no debería ser titular en el partido ante el submarino amarillo, el primero en LALIGA tras el parón internacional. ¿Debe José Mourinho sentar a Vinicius y darle la titularidad a Diomande? "¿Sabéis a quién me recuerda Diomande? A un jugador que ha estado muy de moda, a Olise. Por su estilo de juego. Me recuerda ese estilo, es forma de jugar. Ojo que este chaval va a levantar al Bernabéu", vaticina Pipi Estrada durante su intervención en El Chiringuito.

Diomande, en el derbi ante el Atlético de Madrid