El debate sobre Vinicius lo termina Pipi Estrada hablando de Diomande: "Va a levantar el Bernabéu"

El pobre nivel de Vinicius en este inicio de temporada -sólo 1 gol y 3 asistencias en 8 partidos de titular- ha abierto el debate dentro del madridismo de si José Mourinho debe sentar al brasileño en el banquillo y darle la titularidad a Yan Diomandé. Sobre ello han debatidos los tertulianos de El Chiringuito en el programa de este lunes, y ojo a lo que vaticina Pipi Estrada que puede acabar pasando en el Santiago Bernabéu.
"Porque sus números no se ajustan, sus números no se sostienen, no se va de nadie. Es titular, pero hasta ayer. A partir de mañana... a partir de mañana, el casi Balón de Oro Vinicius Júnior, veremos a ver si va a seguir siendo titular. Veremos a ver. Y Pipi contó aquí con la noticia que en el próximo partido con el Villarreal, veremos a ver si es titular. Y alguno dijo 'claro, porque viene de Australia'. ¡No, porque no le marcó un gol a nadie y porque no se va de nadie! Porque viene de Australia", señala un Cristóbal Soria que cree que Vinicius no debería ser titular en el partido ante el submarino amarillo, el primero en LALIGA tras el parón internacional.
"¿Sabéis a quién me recuerda Diomande? A un jugador que ha estado muy de moda, a Olise. Por su estilo de juego. Me recuerda ese estilo, es forma de jugar. Ojo que este chaval va a levantar al Bernabéu", vaticina Pipi Estrada durante su intervención en El Chiringuito.
Para Jota Jordi, los compañeros de la bancada madridista tienen una doble vara de medir, protegen a Vinicius y Diomande pero no lo hicieron con Lamine Yamal cuando hace unos meses atravesó un bache de goles: "No, que me hace gracia porque a Vinicius no hace falta que marque goles, pero a Lamine lo critican porque no marca goles, y juega en la misma posición, pero no pasa nada. ¿Y Cristiano Ronaldo dónde jugaba cuando estaba? No hace falta que defendáis. Si al jugador que está entre los dos mejores pagados de Europa no le piden goles, yo encantado".
Lo cierto es que, si vamos a las estadísticas, la comparativa entre Lamine Yamal y Vinicius en este inicio de temporada 2026/2027 resulta casi obscena. El brasileño lleva un sólo gol y tres asistencias en ocho partidos como titular mientras que el internacional español acumula ocho goles y seis asistencias en ocho partidos con el FC Barcelona y un tanto más con la Selección Española. Y lo mismo ocurre si analizamos la temporada pasada. Lamine marcó 24 goles y dio 18 asistencias en 45 partidos con el FC Barcelona mientras que Vinicius anotó 22 goles y repartió 14 asistencias en 53 partidos con el Real Madrid. Motivos, quizás, por los que Lamine sí está en la conversación del Balón de Oro y el brasileño no.