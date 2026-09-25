Cristóbal Soria echa en falta que "alguien pare los pies" a Lamine Yamal: "No se le puede decir a todo que sí"

Estamos poco acostumbrados a que Cristóbal Soria diga algo negativo del FC Barcelona o de los jugadores que componen su primera plantilla. En El Chiringuito de este jueves, el exdelegado del Sevilla ha pedido que llegue alguien al entorno de Lamine Yamal -tanto a nivel de club como a nivel familiar- para que "le pare los pies". "No se le puede decir a todo que sí", asegura el tertuliano andaluz en el programa.
"Yo estoy convencido de que Lamine va a ir evolucionando y va a ir madurando. No tengo ninguna duda. Pero sí echo en falta dos años después ese alguien que le eche el brazo por encima. Tiene todavía muchos gestos en el campo... Recuerdo todavía el año pasando cuando le levantó el brazo a Lewandowski y los rangos se respetan. Si Lewandowski le llega a parar los pies, no hay una segunda vez. Carme, le haces mucho daño con ese discurso. A Lamine hay que cogerle y decirle '¿Quieres ser el mejor? Pues ponte detrás de mí'. Fútbol, fútbol", explica un acalorado Cristóbal Soria que sigue sin entender como Robert Lewandowski no hizo valer su experiencia para para bajar los pies a tierra al internacional español en el encontronazo que ambos delanteros tuvieron durante la pasada temporada.
"Estás dando munición a la bancada madridista. Este jugador es una pasada y a ellos les molesta mucho. Ha hecho un retrato robot de Lamine Yamal terrible. En lo único que coincido con Cristóbal Soria es que necesita alguien a su lado que le baje un poco. Aunque dentro del vestuario entenderán por qué lo hace, no todos lo compartirán. Tampoco es tan grave bajarle un poco a un chico de 19 años", responde Carma Barceló.
Para Edwing Congo, "es grave" que un chaval de 19 años como Lamine Yamal se comporte así. "Lamine tiene 19 años y si ahora no le bajan luego va a ser imposible bajarle. Va a ser imposible darle una orden. A Hansi Flick le tiene manipulado. Cuando le ve triste no le saca aunque esté jugando mal, espera a que marque el gol para poder sacarle. Eso se llama manipulación futbolística", asegura el exjugador del Real Madrid y tertuliano de El Chiringuito.
Pero lo cierto es que Lamine Yamal ha conseguido éxitos como para poder presumir de sí mismo. A sus 19 años, Lamine Yamal es la gran estrella del FC Barcelona y el portador del '10' de Leo Messi. El extremo ha ganado tres Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas de España, un Mundial y una Eurocopa. Y a nivel individual, ha ganado el Golden Boy en 2024, el premio a Mejor jugador joven de la Eurocopa en 2024 y el año pasado quedó segundo en las votaciones del Balón de Oro, sólo superado por un Dembelé que sí había ganado la Champions League.