Cristóbal Soria echa en falta que "alguien pare los pies" a Lamine Yamal: "No se le puede decir a todo que sí"

Estamos poco acostumbrados a que Cristóbal Soria diga algo negativo del FC Barcelona o de los jugadores que componen su primera plantilla. En El Chiringuito de este jueves, el exdelegado del Sevilla ha pedido que llegue alguien al entorno de Lamine Yamal -tanto a nivel de club como a nivel familiar- para que "le pare los pies". "No se le puede decir a todo que sí", asegura el tertuliano andaluz en el programa.

"Yo estoy convencido de que Lamine va a ir evolucionando y va a ir madurando. No tengo ninguna duda. Pero sí echo en falta dos años después ese alguien que le eche el brazo por encima. Tiene todavía muchos gestos en el campo... Recuerdo todavía el año pasando cuando le levantó el brazo a Lewandowski y los rangos se respetan. Si Lewandowski le llega a parar los pies, no hay una segunda vez. Carme, le haces mucho daño con ese discurso. A Lamine hay que cogerle y decirle '¿Quieres ser el mejor? Pues ponte detrás de mí'. Fútbol, fútbol", explica un acalorado Cristóbal Soria que sigue sin entender como Robert Lewandowski no hizo valer su experiencia para para bajar los pies a tierra al internacional español en el encontronazo que ambos delanteros tuvieron durante la pasada temporada.