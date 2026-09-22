Las conversaciones en el vestuario del Barça con la situación del Real Madrid: "Qué pena que no sea El Clásico"

"Bueno, a ver, en general en Barcelona, tanto vestuario como club, la realidad es que se están divirtiendo, Josep, porque al final están viendo no solo que el Barça ha hecho el mejor inicio de la historia en LALIGA en los siete primeros partidos, sino que al final esa caballerosidad, esos valores que se pregonan, pues acaban cuando pierden un partido, cuando ven una jugada dudosa y no cuando ocurre al revés. Por lo tanto, en Barcelona ya se sabía que Mourinho iba a cambiar el discurso a la primera y va a saltar. Y ven al mismo Mourinho, Josep, al mismo de hace muchos años, o sea, a nivel futbolístico y a nivel de discurso, que el Barça es superior. Y hay gente que me ha dicho, 'Oye, qué ganas de que sea octubre ya, qué pena que no sea ya, pero qué ganas de que venga el Madrid al Spotify Camp Nou y nos veamos con ellos'. Porque ven que se están repitiendo errores, que están saltando, que ya la están liando, que Mourinho vuelve al mismo discurso y que en realidad fútbol no hay y el Barça está muy por encima, por lo tanto, diversión. Se lo están pasando bien", informa en exclusiva José Álvarez.