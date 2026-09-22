Las conversaciones en el vestuario del Barça con la situación del Real Madrid: "Qué pena que no sea El Clásico"

FC Barcelona y Real Madrid viven situaciones antagónicas con sólo siete partidos disputados en LALIGA. Los de Hansi Flick son líderes de la competición con pleno de victorias y 21 puntos en su casillero. Mientras, el Real Madrid ya ha sumado dos derrotas en lo que va de temporada, es cuarto clasificado y está ya a seis puntos de diferencia con el conjunto azulgrana. José Álvarez informa en exclusiva en El Chiringuito cómo está viviendo el vestuario del Barça la crisis del eterno rival.
"Bueno, a ver, en general en Barcelona, tanto vestuario como club, la realidad es que se están divirtiendo, Josep, porque al final están viendo no solo que el Barça ha hecho el mejor inicio de la historia en LALIGA en los siete primeros partidos, sino que al final esa caballerosidad, esos valores que se pregonan, pues acaban cuando pierden un partido, cuando ven una jugada dudosa y no cuando ocurre al revés. Por lo tanto, en Barcelona ya se sabía que Mourinho iba a cambiar el discurso a la primera y va a saltar. Y ven al mismo Mourinho, Josep, al mismo de hace muchos años, o sea, a nivel futbolístico y a nivel de discurso, que el Barça es superior. Y hay gente que me ha dicho, 'Oye, qué ganas de que sea octubre ya, qué pena que no sea ya, pero qué ganas de que venga el Madrid al Spotify Camp Nou y nos veamos con ellos'. Porque ven que se están repitiendo errores, que están saltando, que ya la están liando, que Mourinho vuelve al mismo discurso y que en realidad fútbol no hay y el Barça está muy por encima, por lo tanto, diversión. Se lo están pasando bien", informa en exclusiva José Álvarez.
Para José Álvarez, el principal problema del Real Madrid es un problema de fútbol y no de errores arbitrales: "Os seguís equivocando, os seguís equivocando, Josep. El problema está en la pelota, que a los jugadores, por ejemplo del Barça, que es el mejor equipo de fútbol del mundo ahora mismo, no les quema, saben utilizarla, saben tácticamente, están organizados. El Madrid no tiene un pivote, y volvemos a lo mismo, pero es que llevamos dos años y medio igual, que no hay un pivote del Madrid en medio campo que sepa distribuir el balón, que no le queme el balón. Tiene gente arriba muy rápida y no saben".
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