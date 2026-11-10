Cara a cara entre Josep Pedrerol y Juanfe Sanz: "De la Fuente le ha dado el día libre a Lamine Yamal: atrévete a decirlo"

Una de las noticias de las últimas horas es la no convocatoria de Lamine Yamal para el primer partido de España en el parón internacional. Pero, tranquilos. El jugador del FC Barcelona llegará para el segundo encuentro -y vital- ante la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham. Aunque el joven jugador arrastra molestias del partido ante el Atlético de Madrid, muchos han interpretado este retraso en su llegada como una forma de dar descanso a la estrella culé. Una disparidad de opiniones que ha llevado a Josep Pedrerol y Juanfe Sanz a tener un tenso cara a cara en el programa de El Chiringuito de esta pasada madrugada.

" Lo que no se puede ser es incoherente . Es decir, cuando se le protege a Lamine Yamal, le criticamos a Luis de la Fuente y cuando juega porque le pone de más, también le criticamos a Luis de la Fuente. Entonces, hay una cosa a mí que no me cuadra ", empezaba diciendo Juanfe Sanz. Unas palabras que fueron contestadas por Josep Pedrerol : "Creo que es lícito que un equipo se queje, un club se queje cuando hay un seleccionador que le pincha a un jugador para que juegue y le pone un voltaren en el que le duele la pierna. Cuando Hansi Flick se enfada, no es porque a Lamine le duela la cabeza. Sl seleccionador tiene que decidir si dosifica a un futbolista o no le dosifica. Pues dile que le ha dado día libre, dilo . Es que no te atreves a decirlo . Atrévete a decirlo: le ha dado un día libre. Dilo. Vendes algo que... ¿Le da un día libre o no le da un día libre?".

Para Edu Aguirre, el asunto está más allá. Si Lamine Yamal está lesionado, está lesionado para jugar todos los partidos del parón, no sólo el que implica tener que viajar a Praga: "No puedes hacer convocatorias a la carta, que aquí no valen medias tintas. Porque esto marca un precedente. Ahora cuando llamen a a Fabián Ruiz, dirá, 'oye, para el primer partido no llego, pero para el segundo sí'. Estamos cansados, esto no puede pasar. Lo que no vale es, al primero no voy porque me duele, pero al segundo sí llego".

Marcos Benito desvela también que muchos jugadores del Real Madrid han pactado no forzar con sus selecciones durante el parón internacional y regresar a Madrid lo antes posible: "Hay que acostumbrarse porque más de más de un jugador, por ejemplo del Real Madrid, vamos a ver en este parón, que también van a volver. Valverde ha viajado a Uruguay y ha dicho que no está al 100%. O sea, yo entiendo que no va a forzar. creo que le van a revisar los médicos de pero yo creo que la decisión está tomada. Y vamos a ver más jugadores del Real Madrid que en un par de días están de vuelta porque está ya pactado con los clubes".

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