El brutal discurso de Jorge D’Alessandro que sentencia el plan de Mourinho en el derbi: “Te metieron el hipopótamo en la cocina”

El derbi madrileño sigue generando debate en El Chiringuito y Jorge D’Alessandro ha puesto el foco en la gestión que José Mourinho y su cuerpo técnico realizaron durante el encuentro. El conjunto blanco cayó por dos goles a uno en el Riyadh Air Metropolitano en un partido en el que los merengues terminaron jugando con diez por la expulsión de Dean Huijsen y en el que, según el exentrenador y tertuliano, el problema no estuvo únicamente en la inferioridad numérica.
D’Alessandro ha centrado su análisis en la estructura ofensiva del Madrid y, especialmente, en la dificultad del equipo para generar peligro por la banda derecha. Para el argentino, esa carencia es la que terminó condicionando a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, dos de los principales argumentos ofensivos del equipo de Mourinho.
Jorge D’Alessandro ve un problema estructural en el Real Madrid
Su análisis fue más allá del rendimiento individual de los dos atacantes y aseguró que la configuración del equipo fue lo que hizo que los dos no jugaran bien. “Está sufriendo Mbappé, el otro día estaba sin sitio. Estaba desesperado, porque él no encontraba la pelota. El Madrid no generaba”, explicó.
“El Madrid está con un conflicto letal. No tiene banda derecha y no se puede jugar banda ciega. Güler y Dumfries no es la alternativa que necesita, no genera”, afirmó. En su opinión, el problema viene de lejos y provoca que Arda Güler pierda protagonismo al no encontrar un contexto adecuado para participar en el juego. D’Alessandro comparó después al Real Madrid con otros grandes equipos europeos. “Todos los equipos juegan con tres puntas. El Madrid no puede jugar con la banda estrecha”, argumentó
El extécnico cree que Diego Pablo Simeone también tuvo parte de culpa en la mala actuación de Vinicius y Mbappé en el derbi. “El estrangulamiento que hace el Cholo obliga y le destroza a Vinicius, lo mató el Cholo a Vinicius. Metió un hipopótamo en un jacuzzi. Lo que sufrió Vinicius y lo que sufrió Mbappé es una tragedia”, dijo.
La solución que Jorge D’Alessandro habría aplicado con diez jugadores
El argentino detalló qué habría hecho él después de la expulsión de Dean Huijsen en el minuto 52 y considera que Mourinho debería haber reaccionado de inmediato para proteger la banda derecha. “Yo tengo que tapar la banda derecha como sea, quito a Vinicius y Güler, pongo a Tchouaméni de central y pongo abierto a Diomande en banda derecha y pongo a Mbappé marcando al Cuti Romero, que tenía tarjeta amarilla”, explicó.
También propuso sacrificar una de las bandas y concentrar los esfuerzos en explotar el otro costado. “Doble pareja en banda (izquierda), meto a Carreras y sacrifico la banda y la ‘amputo’ con diez hombres y dejo a Mbappé corriendo contra Cuti y Diomande por el otro lado”.
El exentrenador insistió además en atacar el perfil defensivo que consideraba más vulnerable del Atlético de Madrid. “Grimaldo, el que mejor ataca, Grimaldo el que peor defiende. Si lo sabe ‘el de la Coca Cola’, ataco al que peor defiende, papá. Le pongo a Diomande ahí”, dijo.
D’Alessandro cerró su intervención mirando directamente a cámara con un mensaje dirigido al cuerpo técnico madridista. “Auxiliar de Mou, no la viste. Te metieron el hipopótamo en la cocina. Mucha mala dirección de campo, no lo viste. Te lo está diciendo D’Alessandro aquí”. Su discurso provocó los aplausos de los tertulianos presentes en el plató de El Chiringuito.
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