El brutal discurso de Jorge D’Alessandro que sentencia el plan de Mourinho en el derbi: “Te metieron el hipopótamo en la cocina”

EL CHIRINGUITO 24 septiembre 2026

D’Alessandro ha centrado su análisis en la estructura ofensiva del Madrid y, especialmente, en la dificultad del equipo para generar peligro por la banda derecha

El derbi madrileño sigue generando debate en El Chiringuito y Jorge D’Alessandro ha puesto el foco en la gestión que José Mourinho y su cuerpo técnico realizaron durante el encuentro. El conjunto blanco cayó por dos goles a uno en el Riyadh Air Metropolitano en un partido en el que los merengues terminaron jugando con diez por la expulsión de Dean Huijsen y en el que, según el exentrenador y tertuliano, el problema no estuvo únicamente en la inferioridad numérica. D’Alessandro ha centrado su análisis en la estructura ofensiva del Madrid y, especialmente, en la dificultad del equipo para generar peligro por la banda derecha. Para el argentino, esa carencia es la que terminó condicionando a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, dos de los principales argumentos ofensivos del equipo de Mourinho.

José Mourinho en el derbi del Metropolitano

Jorge D’Alessandro ve un problema estructural en el Real Madrid Su análisis fue más allá del rendimiento individual de los dos atacantes y aseguró que la configuración del equipo fue lo que hizo que los dos no jugaran bien. “Está sufriendo Mbappé, el otro día estaba sin sitio. Estaba desesperado, porque él no encontraba la pelota. El Madrid no generaba”, explicó. “El Madrid está con un conflicto letal. No tiene banda derecha y no se puede jugar banda ciega. Güler y Dumfries no es la alternativa que necesita, no genera”, afirmó. En su opinión, el problema viene de lejos y provoca que Arda Güler pierda protagonismo al no encontrar un contexto adecuado para participar en el juego. D’Alessandro comparó después al Real Madrid con otros grandes equipos europeos. “Todos los equipos juegan con tres puntas. El Madrid no puede jugar con la banda estrecha”, argumentó El extécnico cree que Diego Pablo Simeone también tuvo parte de culpa en la mala actuación de Vinicius y Mbappé en el derbi. “El estrangulamiento que hace el Cholo obliga y le destroza a Vinicius, lo mató el Cholo a Vinicius. Metió un hipopótamo en un jacuzzi. Lo que sufrió Vinicius y lo que sufrió Mbappé es una tragedia”, dijo.