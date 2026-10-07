La broma de Antonio Pintus sobre la crioterapia de Mbappé: "Tenía calor"

EL CHIRINGUITO 07 octubre 2026

El Chiringuito ha captado a Antonio Pintus a la salida de Valdebebas y le han preguntado sobre el vídeo de Mbappé realizando crioterapia para recuperarse físicamente.

El parón internacional de Kylian Mbappé ha generado más ruido del esperado alrededor del Real Madrid y del jugador. El francés se lesionó con su selección ante Turquía, abandonó la concentración y después protagonizó varios episodios que han dado que hablar entre el madridismo, desde su presencia en París junto a Ester Expósito hasta un paseo en bicicleta estando lesionado. Con el regreso del delantero a Valdebebas hace unos días, el último capítulo de esta historia lo ha protagonizado Antonio Pintus. El preparador físico del conjunto blanco atendió a El Chiringuito y respondió con humor cuando le preguntaron por la última publicación del delantero, en la que aparece realizando una sesión de crioterapia.

El parón internacional de Kylian Mbappé: lesión, escapada a París y paseo en bicicleta El origen de todo está en la primera jornada de la UEFA Nations League que enfrentaba a Francia y a Turquía. Mbappé marcó el gol de la victoria en el minuto 54, pero en el momento de la acción, sintió unas molestias en la rodilla izquierda y pidió el cambio. El diagnóstico oficial sería una hiperextensión de la cápsula posterior en esa articulación. La lesión, finalmente, resultó menos grave de lo que llegaba a temerse y el club estimó un periodo de recuperación de alrededor de dos semanas. El delantero abandonó entonces la concentración francesa y comenzó su recuperación con permiso del Real Madrid. La primera polémica llegó con las imágenes de su escapada a París junto a Ester Expósito y, su presencia en una conocida discoteca de la ciudad provocó las críticas de muchos aficionados merengues, especialmente porque otros futbolistas lesionados sí que habían continuado trabajando en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. Desde el club, sin embargo, se explicó que la ausencia estaba autorizada y que la recuperación había sido coordinada con los servicios médicos. La lesión no requería en ese momento un tratamiento intensivo en Valdebebas, sino reposo activo y seguimiento.