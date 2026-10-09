Babi The Blackbull, el freestyler que sufrió en la batalla de gallos contra Bnet, explica la rima sobre Vinícius

La reacción de Lamine Yamal a una rima en la que se mencionó a Vinícius Júnior durante una batalla de gallos ha generado un debate que ha llegado hasta El Chiringuito . El futbolista del FC Barcelona, que presenciaba el enfrentamiento entre Bnet y Babi The Blackbull , no pudo contener la risa cuando su rival pronunció una rima sobre la mandíbula operada del brasileño . La escena se ha hecho viral en redes sociales y ha provocado opiniones enfrentadas sobre los límites de este tipo de eventos. El propio Babi ha explicado en el programa de Josep Pedrerol cómo se vive una batalla de freestyle desde dentro y le ha restado importancia a lo sucedido.

La rima de Bnet sobre Vinicius que provocó la carcajada de Lamine

El origen de la controversia está en una de las intervenciones de Bnet durante su duelo con Babi The Blackbull. En un momento de la batalla, el freestyler utilizó una comparación entre el participante al que se enfrentaba, Lamine Yamal y Vinícius Júnior para rematar su ataque con una referencia al aspecto físico del jugador del Real Madrid.

La rima fue la siguiente:

“Tus barras son ridículas

El Bnet en la cancha siempre juega titular.

Te crees que eres Lamine, te crees que eres un figura.

Y tú no eres Lamine, eres Vinícius, ¿qué pasa en tu mandíbula?”.

Lamine Yamal se encontraba en primera fila y reaccionó con una carcajada al escuchar el ‘punchline’. El vídeo se ha difundido rápidamente en redes sociales y ha abierto un debate sobre el gesto del delantero azulgrana. Mientras algunos usuarios han cuestionado que se riera de una referencia dirigida al físico del brasileño, otros han defendido que el episodio debía interpretarse dentro de una batalla de gallos, donde los ataques verbales forman parte de la dinámica competitiva.

Babi The Blackbull explica los códigos de una batalla de gallos

Babi The Blackbull fue entrevistado en El Chiringuito para poner en contexto la polémica y explicar que las reglas de una batalla de gallos son algo diferentes de lo que la gente cree. Pedrerol le preguntó directamente si entendía que la rima pudiera molestar a Vinicius o si consideraba que formaba parte de la dinámica habitual de estas competiciones.

El freestyler, que fue el destinatario de las palabras de Bnet, explicó que los límites dependen del evento y de la manera de competir de cada participante. “El límite de una batalla depende del evento al que estés acudiendo, cuando estás ya en un nivel competitivo hay veces que depende de los códigos que tenga cada uno”, señaló.

En ese sentido, Babi distinguió entre quienes buscan construir sus intervenciones a partir de los dobles sentidos y quienes optan por ataques más directos e hirientes. “Hay gente que quiere pasar barreras, hay gente que no, hay gente que se dedica más a improvisar, utilizando más la palabra del otro, sacándole más filo, más provecho, más significado a los dobles sentidos y hay gente que, en otros casos, ataca más despectivamente”, explicó.