Así vivió Fede Valverde la entrada de Kang-in Lee: "Está arrepentido de no haberse quedado tirado"

Han pasado ya más de 24 horas desde que se acabase el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid pero todo el mundo sigue hablando de lo mismo: la fuerte entrada de Kang-in Lee al tobillo de Fede Valverde por la que Ortiz Arias no sacó ni tarjeta amarilla. Una hipotética expulsión que pudo haber condicionado el devenir del partido y que sigue generando mucho debate. Marcos Benito ha desvelado en El Chiringuito qué piensa Fede Valverde de la jugada y cómo la vivió en primera persona.

"Eh, bueno, lo primero que tengo que decir, Josep, es que Valverde tiene el tobillo como una pelota de tenis , amoratado. Eso es lo primero que tengo que decir. Escuchando a Jota diciendo que cree que no está lesionado incluso... Petón dudando de del daño que se haya podido hacer... Mañana mañana pasa pruebas en Valdebebas por la mañana. Vamos a ver el grado de de la lesión. Te voy te voy a explicar lo que ha pasado. Hoy Fede Valverde ve por primera vez la jugada repetida y su primera reacción es decir: 'Me tenía que haber quedado en el suelo' . Esa es la primera reacción del uruguayo. Lo segundo que dice es: ' Me levanté rápido por la acción , la adrenalina del momento y no perder tiempo' . Siguió jugando, empezó a sentir dolor y a partir del minuto 80 es cuando se da cuenta de la gravedad de la lesión. Dice: ' Aquí aquí ha pasado algo' , aguanta hasta el final del partido y me dicen que tras el partido apenas puede apoyar el pie", informa Marcos Benito en exclusiva en El Chiringuito.

Tras su información, Marcos Benito pide respeto para aquellos que aseguraban que la entrada no había sido tan grave al ver al futbolista uruguayo del Real Madrid levantarse sin problema: "Entonces, vamos a hablar con calma, vamos a tener un poquito de respeto por lo menos por la la posible lesión o la lesión. Mañana se definirá qué grado, qué alcance de esa lesión puede tener, porque se pierde dos partidos con su selección. Es verdad que son amistosos, pero él ama jugar con Uruguay, le hubiese encantado poder estar, es el capitán de Uruguay. Frivolizar con este tema... Es un entradón de Kang-in Lee. Yo te veo quitándole hierro igual que a Jota Jordi. Es una lesión, es que aquí no hay colores. Aquí está la salud de un futbolista y de una persona por encima de todo".

Como señala el tertuliano de El Chiringuito, Fede Valverde será sometido a pruebas médicas a lo largo de la mañana de este martes para determinar el alcance exacto de su lesión de tobillo. El futbolista uruguayo no se marchará con su selección a los amistosos internacionales y se quedará en Madrid recuperándose, con la vista puesta en intentar estar disponible para el próximo partido de LALIGA ante el Villarreal, ya entrado este mes de octubre.

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